Un migrante retornado quiere llegar a la Prefectura de Pichincha; iniciaría sus funciones pidiendo una auditoría (AUDIO)

Audio Enero 09 - Joffre Pinzón



Fortalecer el turismo comunitario y la agroindustria, serán sus principales puntos de acción, así como pavimentar todas las vías de segundo y tercer orden en la provincia Joffre Pinzón es el candidato a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Acción Democrática Ecuatoriana (ADE), en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, resaltó el "plus adicional" que lo diferencia de los demás postulantes. "Yo soy migrante retornado, viví 22 años en Europa", relató. Entre sus principales acciones, de llegar a este cargo, está el pedir una auditoría a la gestión saliente.

“Hay más de 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera, 2 millones en Estados Unidos y 1 millón en Europa. Como todo migrante, cuando llegué en el año 1993, empecé cuidando a una persona mayor, luego fui camarero, conductor. Llegué a ser Director Comercial de una empresa de telefonía de bajo costo, también Director de Logística en una compañía de infraestructura, luego fui administrador de una cooperativa avícola en Murcia”, relató.

Para Pinzón, esta es una de las grandes ventajas que tienen los migrantes retornados, sin embargo, lamentó que, al salir del país viendo situaciones de corrupción, regrese y se encuentre con el mismo problema. “El gobierno nuevo, el que entra; roba más que el anterior. Nosotros como migrantes, como patriotas, que tenemos todos esos conocimientos, hemos retornado y queremos poner en práctica todas estas experiencias y saberes”.

Gracias a ADE, indicó, pudieron hacer realidad la inscripción de sus candidaturas. La organización es nueva y de carácter provincial. “Nos dio la oportunidad de terciar en las próximas elecciones, sin cobrarnos un centavo porque la mayoría de partidos políticos en el Ecuador, o son de familiares o de amigos que cobran para darle estas opciones”.

“Nosotros nos consideramos patriotas, no nos consideramos políticos ni politiqueros. Somos patriotas, que queremos construir una nueva democracia en el Ecuador, basada en principios y valores”, añadió.

En el 2016, Pinzón fue candidato a asambleísta por la circunscripción exterior de Latinoamérica con el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), de Álvaro Noboa. Según el migrante retornado, una de sus características ha sido participar en la política por organizaciones nuevas, por lo que, en ese año, AEA nunca estuvo en el Gobierno. “En ese momento, estaba en la Presidencia el señor Rafael Correa y no me pusieron ni en la papeleta”.

“No me pusieron ni en la papeleta y según me dijo el señor (Álvaro) Noboa, no entró ningún asambleísta de AEA por mi culpa. Yo siempre he sido un defensor de los derechos de los migrantes, tanto en Europa como en Ecuador. Ahora soy presidente del Movimiento de Migrantes y Familiares y siempre he estado reclamando y diciendo que nosotros estamos abandonados, tanto en el exterior como en el país”, indicó.

Según dijo, no tiene ninguna ideología, por lo que trabajará siempre por el bien común y demostrará a la ciudadanía que “sí se puede hacer política de la buena, con principios y con valores”. Como ADE es una agrupación provincial, sus candidatos estarán presentes en todos los cantones y parroquias, con excepción de 2.

La primera acción, de llegar a la Prefectura, será el realizar una auditoría que permita conocer el Estado en el que se encuentra la institución. Los resultados serán públicos, pero además, pedirán a la ciudadanía que se acerque a denunciar, documentadamente, actos de corrupción que conozcan y que se hayan dado en diferentes cantones y parroquias de la provincia.

A su criterio, sus opiniones, a veces en contra al Gobierno Nacional, no debería incidir en “trabas” a la entrega de recursos para la realización de obras. “No tengo nada en contra o a favor del régimen. Nosotros hemos estado peleando para que se cumpla con la Ley de Movilidad Humana, que es contradictoria a la Constitución”.

Otro de los ejes de trabajo que ejecutaría, de llegar a la Prefectura, es potenciar temas como la agroindustria o el turismo comunitario. Asimismo, mejorar la vialidad, dejando todos los caminos de segundo y tercer orden asfaltados. “Hay un departamento que es de Cooperación Internacional y que no se lo ha usado para nada y nosotros trabajaremos muchísimo en eso”.

“Ahora, los mismos de siempre nos piden el voto, nos hablan de transparencia, de honestidad, se une un militar, un policía, un guerrillero y dicen que van a cambiar la provincia. Ellos son los que nos hablan de honestidad, de transparencia, cuando han sido algunos de los culpables de que la provincia de Pichincha se encuentre en la situación en la que está”, lamentó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Foto: FM Mundo