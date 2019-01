"Ni transparente, ni justo" fue el concurso de selección de jueces para la Corte Constitucional, denuncia Ana Abril

Comentó que hubo irregularidades en el proceso de evaluación de los candidatos Ana Abril, una de las postulantes en el concurso de selección para la nueva Corte Constitucional (CC), aseguró que el proceso presenta varias irregularidades. "El concurso no fue transparente, ni justo". Inclusive, dijo, esta selección responde a una decisión, "si esto es por una postura política que lo digan pero que no estén comentando que esta será la mejor corte escogida", añadió.

“Podemos existir ciertas personas que estemos o no de acuerdo pero hay que decirle la verdad al país. Hay varias cosas que han ido sucediendo”. Comentó que una de las irregularidades es que no hubo publicidad respecto de los documentos habilitantes de todos los concursantes. “Tampoco hubo la notificación debida de la calificación de méritos que es sobre 50 puntos, antes de entrar a la fase de exámenes, que es lo que se acostumbra”.

Asimismo, aseguró que se reservaron 30 puntos para la comparecencia oral cuando, “sabemos que el país se escandalizo en la época pasada cuando se reservaban 10 puntos para la entrevistas. Todos estos temas parecerían que son reclamos porque yo estoy fuera de los nueve primeros son solamente fruto de una apreciación personal”.

“Seguimos en lo mismo”. Recordó que estas denuncias se hacen eco de la renuncia de la ex miembro de esta Comisión Calificadora, Amanda Páez, debido a que esta persona también comentó que existen irregularidades en este proceso. “Ella dice que no puede responsabilizarse de los resultados de un proceso en la que las decisiones se han tomado fuera de las reuniones formales de este organismo”.

“Este no es un proceso transparente o justo. La doctora Páez dice que se subieron y bajaron las calificaciones a los postulantes de una manera que ella no estuvo de acuerdo. Abril cuestionó que hayan permitido que profesionales con prestigio participen en este proceso si los van a hacer quedar “muy mal”.

“Esto es lo que yo reclamaba. Cuando ya lo dice una persona que se separa de la Comisión porque no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido, hay que tomarlo en cuenta”.

Se refirió que el problema que tuvo la doctora Páez fue porque dijo que no creía Enrique Herrería tenía la idoneidad suficiente para estar en los diez primeros lugares. “Pero que como no quisieron hacer caso, ella comenzó a protestar por el tema de los puntajes. Yo vi que el doctor Herrería solo tiene una especialización en arbitraje que no es ninguna de los 4 temas de la materia constitucional para poder ser calificado”-

“Esto quiere decir que si no enseña cuales son los respaldos para una calificación complementaria no tenía ni título, ni estos documentos. Eso significa que en formación profesional no había acreditado la asignación de puntos. Sin embargo, en el cuadro que saco la comisión le dan 25 puntos y por eso hay el reclamo de donde están los documentos habilitantes”.

Sobre la prueba escrita comentó que esta vale 20 puntos de los 100. “Si hacemos el cuadro: méritos 50 puntos, 30 puntos, oral y 20 escrita. Entonces en el último proceso de evaluación, que fue el oral, los primeros 9 postulantes obtuvieron más de 23. Esto quiere decir que de esta etapa dependió la ubicación de los candidatos”.

“Desde el número 10 hacia abajo tienen de 18 para abajo. Es por esto que no se nos dieron las notas de las instancias anteriores porque no querían que sepamos en que sitio estábamos ubicados. Este concurso no fue como ellos lo llaman, esta decisión se tomó por las razones que sea, si es que sea una decisión política pues está bien. Pero que lo digan, no mientan diciendo que este es el mejor concurso y será la mejor CC”. (BGV)

Fuente: Radio Pichincha/ Ecuadorinmediato