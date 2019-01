Ana Galarza: "No te preocupes porque no se va a conformar la Comisión" (VIDEO)

Las declaraciones de legisladora señalan que dentro de la Asamblea Nacional no se crearía una mesa legislativa para investigarla La asambleísta de CREO, Ana Galarza, habló con los medios de comunicación sobre la investigación que se llevará a cabo por el presunto cobro de aportes indebidos a sus asesores e indicó que no renunciará a su curul sino que continuará ejerciendo sus labores de fiscalización. De la misma manera, posterior a sus declaraciones, respondió al cuestionamiento de un periodista sobre la posibilidad de tomar una licencia y dijo que no lo hará, porque "No se va a conformar la comisión".