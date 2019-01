Ramiro García a Augusto Tandazo: "Está equivocado, la Contraloría tiene la última palabra", sobre la auditoría a los proyectos petroleros (AUDIO)

Audio Enero 08- Ramiro García



El Gobierno ecuatoriano contrató una auditoría que ahora está en manos de la Contraloría y la Fiscalía Ramiro García, miembro de la Comisión Calificadora que escoge la Corte Constitucional definitiva, en Ecuadorinmediato, aseguró que el experto petrolero, Agosto Tandazo, estaría equivocado al proponer que se le deba glosar al Gobierno por el pagó de USD$ 3,3 millones de dólares a empresas internacionales para realizar auditorías a 5 proyectos petroleros.

El experto petrolero, Augusto Tandazo, sugirió esto ya que la Contraloría es quien debería hacer este tipo de estudios. Ante esto García comentó que el doctor Tandazo está “completamente equivocado”. “La presencia de organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) generan estas formas de colaboración-. Es decir estas entidades colaboraron con el estado ecuatoriano en varias ocasiones y en otros ámbitos. Vía acompañamiento y asesoría”.

Explicó que estas entidades permiten que el Estado alcance este tipo de empresas que normalmente no estaría al alcance del Estado. “Lo que se busca con estas acciones es que puedan coadyuvar y no reemplazar a lo hecho por la Contraloría. Estos informes de auditoría tiene que pasar a esta entidad porque esta tiene que decidir si emite los informes con indicios de responsabilidad penal”.

“Es decir, las auditorias pueden decir misa pero la Contraloría tiene la última palabra y en eso tiene toda la razón el doctor Tandazo. Pero de eso a que hay glosar porque se contratan estudios internacionales por la lucha contra la corrupción, entonces tendríamos que glosar a todos los países del mundo en donde está trabajando las Naciones Unidas, empezando por Guatemala”.

Mencionó que en Ecuador apenas se está iniciando a trabajar en temas de lucha contra la corrupción. “El accionar del Gobierno es totalmente válido y legítimo y además con los niveles de corrupción que han existido en los últimos años me parece que está muy bien que se acuda a organismo internacionales”.

Sobre una supuesta presión contra la Contraloría al presentar estas veedurías comentó que, “más que el Gobierno, una auditoria realizada por compañías internacionales de primer nivel, que además han sido avaladas por el PNUD, evidentemente tiene un valor ético altísimo, ahora es el Contralor quien tiene que decidir si esta información tiene el suficiente peso”.

“Esto no implica ninguna injerencia ni mucho menos. A mí me parece una cooperación adecuada. Contraloría nos ha quedado debiendo en estos temas pero ahora la bola está en su cancha. No es que las auditorias han designado indicios de responsabilidad penal. Lo que se ha establecido son conclusiones de presuntos sobreprecios”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato