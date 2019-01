Colectivo Espejo Libertario homenajeó trabajo periodístico de Francisco Herrera Aráuz (DISCURSO)

Leyla Piedad Escobar, Leonardo Parrini y Pichincha Universal, también fueron galardonados La tarde de este lunes 07 de enero, el Colectivo Espejo Libertario realizó un homenaje en honor al Día del Periodista Ecuatoriano y al prócer Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en el mismo, entregó un reconocimiento profesional por su arduo trabajo y destacada labor profesional a los periodistas Leyla Piedad Escobar, Francisco Herrera Aráuz, Leonardo Parrini y Radio Pichincha Universal.

El reconocimiento se da debido a que los comunicadores se han desempeñado con brillantez en cada uno de sus ámbitos y han impulsado varias mejoras e innovaciones para el periodismo ecuatoriano. El evento se realizó en el Centro Cultural Casa Éguëz y contó con la destacada participación de personalidades del mundo cultural, periodístico y político.

Francisco Herrera Aráuz, Director del primer medio digital del país, Ecuadorinmediato.com, fue galardonado por su “labor profesional de 40 años, profundamente comprometida con una comunicación democrática” y en su discurso de agradecimiento destacó el trabajo incansable y la destacada participación en el mundo del periodismo de Leyla Piedad Escobar, Leonardo Parrini y Pichincha Universal.

El Dr. Herrera inició su discurso destacando tan noble reconocimiento por parte del Colectivo Espejo Libertario y el altísimo valor y admiración que tiene por Leyla Piedad Escobar y su aporte cultural para el país: “Su incansable labor por la cultura de Ecuador, su trabajo trascendente por la identidad nacional, le han dado notoriedad a su presencia en el periodismo”.

De la misma manera, resaltó el merecido reconocimiento para Leonardo Parrini y Pichincha Universal por sus valiosos aportes al trabajo periodístico y a la libertad de prensa: “Expresamos la debida congratulación para Leonardo Parrini, un ciudadano de América, avenido a nuestras tierras, para apoyar con su palabra abierta, que siga el sendero del tiempo en el cual la historia nos asigna papeles valiosos para mostrar lo que somos, y lo mejor que podamos decir del reconocimiento a Pichincha Universal es un signo de gratitud imperecedera por abrir la puerta a toda la libertad de expresión en lo inmenso de su palabra”.

Acerca de su trayectoria como periodista, Francisco Herrera Aráuz, subrayó su aporte como Presidente del Colegio de Periodistas, Embajador de Ecuador en México, escritor, historiador y fundador del primer medio de comunicación digital en el país, Ecuadorinmediato.com: “Quizás, el mayor privilegio del servicio a la nación ecuatoriana, que se me ha permitido es al haber fundado el primer periodico digital electronico del país, Ecuadorinmediato.com. He tenido la fortuna de ser pionero en ello, de ser un adelantado en mi tiempo para constituir todo un espacio por mas de quince años que compartimos beneficiados entre todos, para ser referencia de Ecuador al mundo. Será que entendi que parte de la historia me toco vivir en ese entonces como ahora, para imponer un nombre, una marca y un servicio informativo caracterizado por la excelencia periodistica, la etica profesional y sobre todo la justicia informativa. puedo decir satisfecho con esto, rememorando a violeta: gracias a la vida que me ha dado tanto”.

Posterior a estos discursos, los invitados tuvieron un grato momento de tertulia entre ellos, siendo este, el primer reconocimiento del año a un periodismo libertario, crítico y democrático.