Productores audiovisuales solicitarán al Gobierno tener un representante en el CORDICOM (AUDIO)

"No queremos una regresión en los derechos que existen en la Ley de Comunicación actual", dicen Tras las manifestaciones que realizaron los productores audiovisuales del Ecuador en Quito, Guayaquil y Cuenca para mostrar su inconformidad a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), autoridades de la Secretaría de Comunicación (SECOM) se reunirán este miércoles 9 de enero con representantes del gremio para escuchar sus propuestas. Según comentó Daniel Andrade, uno de los voceros de los productores audiovisuales, para proteger la actividad laboral y producción nacional solicitarán al Gobierno que no se modifiquen dos artículos de la Ley, que se cumpla la cuota de pantalla y compra de largometrajes, y tener un representante en el CORDICOM.

"Buscamos que no exista una regresión en los derechos que existen en la Ley actual", dijo Andrade y destacó que sus peticiones tienen que ver con el sector audiovisual en general.

"El Artículo 98, que regula la producción de publicidad nacional, es uno de los que ha funcionado porque hubo más control y se pudo desarrollar el tema publicitario, pero existen otros mecanismos de fomento, como la cuota de pantalla, que finalmente en la reforma no se bajó al 40 %; la compra de largometrajes nacionales, que es una obligación por parte de los canales de televisión, pero no han funcionado porque bajaron las multas por no comprar los largometrajes, entonces los canales prefieren pagar las multas. También el tema de la cuota intercultural, que es el 5% para todos los canales de televisión y las radios, y la reforma quita palabras claves que hace que esté en peligro", explicó.

Andrade mencionó que aunque el Artículo 98 es el que más se ha escuchado en las protestas, analizar el tema del audiovisual de forma general es lo que permitiría que la industria tenga un crecimiento.

"El Artículo 98 fomenta que se produzca la publicidad en Ecuador, esto ayudó que en poco tiempo la industria publicitaria crezca y mejore en aspectos técnicos y humanos. La industria publicitaria a nivel global es muy competitiva y difícil acercarse a los estándares internacionales y lo hemos logrado en poco tiempo, pero con el tema de la dolarización el Ecuador no es un país competitivo en los precios de producción de publicidad con otros países de América Latina, entonces todavía necesitamos protección por unos años", dijo.

Resaltó que en agosto de 2018 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Productivo y declaró al cine y el audiovisual como un sector estratégico. "Necesitamos que vayan de la mano estas dos cosas, para que se puedan desarrollar en los mismo plazos que en la Ley de Fomento Productivo se propone", acotó.

Con respecto al costo de la publicidad en Ecuador, sostuvo que la industria cuenta con personas que laboran de manera independiente, lo que justifica el presupuesto que se necesita para alquilar los equipos y contratación de personal.

"Todo depende de cada proyecto. Los días de rodaje de un comercial implican mucha gente, como técnicos, cada comercial tiene sus requerimientos. Cada uno tiene su tarifa, los técnicos, los directores; todo está regulado pero cada proyecto es distinto, entonces es difícil dar una apreciación general".

Agregó que aunque resulte más caro producir en Ecuador, con relación a países vecinos, "eso no justifica que un artículo importante se derogue o modifique".

"Por ejemplo, el 'grueso' de una campaña publicitaria no se gasta en la producción de un comercial, sino en la pauta. Si una campaña gasta USD $1,500.000 el costo de producir un comercial es de alededor del 10% de esa cantidad. Entonces, para una transnacional, la diferencia que se produzca aquí el comercial o traiga un enlatado es ese 10% que se reparte entre una industria que ha crecido y que cada vez es más eficiente", señaló.

Para Andrade, la producción audiovisual "es una industria que necesita ciertos estímulos para crecer y para cualquier transnacional es entendible".

"La producción audiovisual tiene varias aristas, hay locales que rentan los equipos, las productoras contratan a técnicos freelance, algunas tienen equipos de post-producción, los precios de esos servicios tienen relación con los precios internacionales, pero también con el mercado adentro. Los precios de los locales de renta son fórmulas que se aplican al costo del equipo con relación al número de días que se utiliza. El costo de los técnicos es un acuerdo al que se ha llegado y que se cobran diariamente", indicó.

Recalcó que "es importante entender que la gente que trabaja en este medio lo hace de manera independiente" por eso los precios varían.

"Si en un comercial trabajan unas 70 personas en un día, los que están en nómina de la productora no pasan de cinco o diez personas; las otras 60 personas son las que la productora contrata. Es un mundo que gira alrededor de empresas que contratan a mucho personal independiente. Pero los precios que se han regulado".

Este miércoles 9 de enero, Andrade y otros representantes de los productores audiovisuales se reunirán con autoridades del Gobierno para llegar a un acuerdo. "Son una lista de custro temas que se tocarán en la SECOM. Estos temas los llevamos a la comisión que trató la Ley (Derechos Colectivos), pero por más que pedimos cita la comisión nunca nos atendió", dijo.

El primer punto que solicitarán al Gobierno es tener un representante de los productores independientes en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM).

"Con la reforma, escogieron a los miembros del consejo consultivo y los pusieron como miembros de una nueva confirmación, con voz y sin voto, menos a los realizadores audiovisuales. Son miembros de la sociedad civil, incluso, hay un representante de los padres de familia. No tiene sentido que hayan retirado a los productores audiovisuales independientes. Planteamos una representación del sector audiovisual, o si se vuelve a la conformación anterior, que sea una representación institucional por parte del Instituto de Cine, no es que queremos ser juez y parte", aclaró Andrade.

El segundo punto que analizarán es que no se modifique el Artículo 36 de la LOC (Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional).

"Donde dice: 'Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria'; se ha eliminado la palabra 'Todos'. Ahora queda a criterio de los canales para cumplir con esa cuota, que se la consiguió de manera histórica y no puede existir una regresión".

Que se conserve una cuota de pantalla en los canales de televisión (Art. 97) es el tercer tema de la lista que analizarán este miércoles.

"Finalmente no se modificó ese artículo, pero se necesita que los reglamentos se cumplan. Lo mismo pasa con la compra de largometrajes y contenidos audiovisuales independientes", sostuvo Andrade.

El cuarto punto es el veto total a la modificación del Artículo 98, sobre la producción de publicidad nacional.

"Las discusiones de la Ley de Comunicación estuvieron alrededor de la libertad de prensa y nunca se analizaron los métodos de fomento, entonces ha sido difícil posicionar este tema", concluyó.

