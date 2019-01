Transportistas escolares continuarán manifestando hasta que Gobierno reformule Decreto 619

Gobierno anunció que se cambiará este documento para mantener el precio de este combustible a USD$ 1,037 Transportistas se mantienen en la lucha hasta que "exista un documento escrito sobre el precio del diésel". El gremio de se reunió con los representante del Gobierno de Lenín Moreno, como Santiago Cuesta, consejero y autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito. Según los profesionales del volante se resolvieron reformar el Decreto 619 que regula el precio de los combustibles.

Estos cambios permitirían mantener el precio del diésel en USD$ 1, 037 dólares. Oswaldo Guamán, presidente de la Federación de los Transportistas Escolares, dijo que era necesario un documento en firme para que esta decisión se haga realidad.

“Lo que pasa es que mientras no tengamos un documento escrito, nuestra organización, que sí salió a las calles a pedir a la autoridad que revea el decreto, no puede cambiar su decisión. Si no hay documentos en firme sigue siendo el mismo y rechazamos este Decreto que aún está vigente”.

Comentó que el momento que se reforme el decreto 619 se resolverá que acciones tomar. “Ya hemos salido en todo el país y seguiremos hasta donde tengamos que seguir. El sector del transporte escolar continuará en manifestaciones hasta tener un documento que avale esta decisión”. Asimismo anunció que en Quevedo se realizará na asamblea nacional del gremio. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato