De llegar a la Alcaldía de Quito, Andrés Benavides declarará en emergencia la ciudad (AUDIO)

Audio Enero 7 - Andrés Benavides



Hay tres ejes que, a su criterio, deben solucionarse de inmediato "Quito no es que está descuidado, se está cayendo a pedazos", afirmó el candidato a la Alcaldía de Quito por Sociedad Patriótica, Andrés Benavides. Por ello, expuso que de llegar al Cabildo capitalino, "tendremos que empezar declarando en emergencia a nuestra ciudad". Explicó que hay 3 ejes que deben tener respuestas urgentes: vial, sanitario y seguridad ciudadana.

Con respecto al primero, el candidato mencionó que las calles de la capital están descuidas y “cada quiteño tiene su propio bache”, tanto en el centro, norte, sur como en el sector rural. Por ello, indicó que para ofrecer una mejor movilidad se debe atender estos problemas primero.

Una vez superados, dijo, impulsan un plan de movilización que, entre otras cosas, centra el uso de la bicicleta y la utilización de autos eléctricos.

Con respecto al Metro de Quito, expuso que debe ser una administración moderna, tecnológica y “por sobre todas las cosas, sin corrupción”. Además, es partidario de que continúe el proyecto Quito Cables, pero con estudios reales que identifique los puntos en dónde se debe desarrollar.

Con respecto a la emergencia sanitaria, expuso, es por dos temas: primero, la atención de los hospitales. “Se debe descongestionar el sistema salud en la capital, por más que no sea una competencia, no es que no es nuestra competencia y nos despreocupamos. Eso es imposible, debemos ingresar de lleno para que la gente no espere tanto tiempo en un hospital y los ciudadanos tengan una buena atención médica”.

El segundo aspecto, es respecto a la recolección de basura. Hizo un llamado a que todos los ciudadanos se inmiscuyan en este problema que afectó a Quito en los últimos años. “Un papel de un caramelo no tienen que botar en la calle. Desde las casas, se debe aprender a reciclar”, acotó.

Mencionó que se debe hacer un soterramiento para que no se tenga la basura a al intemperie y no haya escombreras de basura en la ciudad. Asimismo, considera que se debe adecuar los horarios de la recolección. “Pedirle a la empresa privada que se empodere de la ciudad y poder crear cuadrillas de aquellas personas que no tiene empleo ni trabajo para que nos ayuden a recolectar la basura”, afirmó.

Señaló que tanto lo público como lo privado deben aunar trabajo para lograr resultados eficientes en la recolección de basura.

El tercer eje que sería declarado en emergencia es la seguridad ciudadana. Mencionó que la falta de empleo puede convertirse en un problema social. “El alto índice delincuencial se debe porque no se cuenta con creaciones de fuentes de empleo”, precisó Benavides, al señalar que desde el Municipio crearán fuentes de empleo. “Las maneras son: arreglar el terminal del norte porque no sirve, el terminal del sur tiene que estar bien administrado, hay que construir en el Panecillo un centro comercial con restaurantes y bancos, se debe poner 8 mil puntos de red en la capital, entre otros”, manifestó.

En el ámbito social, señaló que una de sus propuestas es que las madres que son jefas de hogar y que no pudieron terminar la educación secundaria, los sábados, puedan hacerlo.

“Tenemos que convertir a Quito en una ciudad próspera, productiva y que la gente pueda nivel comercial manejarse”, señaló Benavides. Para ello, dijo, acortarán los trámites que se necesite para emprender en cualquier negocio. Apuesta por la tecnología para que los trámites sean, en su mayoría, vía online.

(PP)

Fuente: EcuadorInmediato.com