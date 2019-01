Casi todos los medios titulan como el boletín de la Secom sobre una rueda de prensa

El llamado a la cobertura no dejó a las "figuras" del periodismo en ciertos portales Las coberturas informativas son cada vez más un "show" para que se luzcan las "estrellas" del periodismo ecuatoriano. Y en la misma lógica disputan un espacio entre cámaras y micrófonos para dar su opinión y no necesariamente para hacer preguntas, como correspondería a un evento donde lo que se busca es información.

La rueda de prensa convocada por la Secretaría de Comunicación copó la atención de los periodistas y los medios. Puntuales y puntillosos ocuparon sus puestos en las dependencias del ministerio de Energía y Recursos No Renovables, que resultaron estrechas frente a tanto comunicador, camarógrafo y fotógrafo, además de otros colados.

Mientras tanto en las redes sociales todas las dependencias estatales reproducían y retuiteaban los mensajes, sin importar si el tema les correspondiera. Lo mismo si era el Ministerio de Salud o el de Justicia o el de Agricultura. Y, por supuesto, lograron la tendencia para instalar el mismo mensaje. Y de eso se hicieron eco algunos periodistas, que con el mismo hashtag de la Secom, tuiteaban su llegada a la rueda de prensa, igual que si asistieran a un evento deportivo o a un concierto.

En el despacho del ministro Carlos Pérez García se preparó con anticipación la presentación y las diapositivas con las que se haría la exposición de los informes contratados por el Estado ecuatoriano con algunas consultoras internacionales y con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, supuestamente. En los pasillos del ministerio no entendían por qué tantos periodistas, como nunca antes, asistían a esta rueda de prensa, monitoreada desde Carondelet, como confesó una de las periodistas del departamento de Comunicación de esa secretaría de Estado.

En alrededor de una hora se hizo una exposición con las mismas diapositivas que ya tenía lista la Secom para divulgar entre los medios. De hecho, algunos de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa solicitaban las diapostivas para no tener que "redactar" desde las expresiones de las autoridades citadas. No hubo nada nuevo: todo ya se había difundido y solo quedaba la ronda de preguntas para precisar detalles. Y no pasó nada tampoco, salvo por ese afán particular de buscar culpables. Y el ministro no les dió gusto: no puedo acusar, no puede determinar las responsabilidades, etc. Lo dijo en reiteradas ocasiones, pero querían nombres, nombres, nombres, para tener algo que titular, señalar con nombre y apellido. Pero en realidad querían un solo nombre, tan es así que uno de aquellos "periodistas" que buscan el mayor protagonismo exigió un "Si o un No" sobre quién era el responsable mayor.

Pero no hubo nada nuevo, la desesperación llegaba. ¿Cómo titular ahora? ¿De dónde sacamos algo? Esas preguntas pudieron circular, pero el salvavidas cayó del boletín de la Secom: "650 millones adicionales se requieren para que obras petroleras del régimen anterior funcionen, según evaluación técnica aalada por al ONU". Uffff, salvados todos!!

Ya todo lo demás se puede ver en cada una de las portadas digitales de los medios de comunicación: ni una diferencia permite evidenciar que se profundizó en el tema o al menos se ahondó en nuevos elementos de un hecho provocado con tanta anticipación, desde el momento en que Juan Sebastián Roldán dijo en varios medios que la próxima semana se conocerá de un nuevo escándalo o las advertencias telefónicas de Andrés Michelena a varios directores de medios sobre el tema, para que le pongan en un lugar destacado, como comentó a este medio el director de un portal de noticias.

