Se cae el fichaje de Frickson Erazo con Peñarol

El jugador no pasó las pruebas médicas Frickson Erazo no pasó las pruebas médicas para quedarse en Peñarol, club con el que llegó a un acuerdo luego de conseguir su liberación de Barcelona Sporting Club. Los estudios realizados al defensor tricolor arrojaron que adolece una lesión en una rodilla y así no llegará al plantel de Diego López, informó el diario uruguayo Ovación este lunes.