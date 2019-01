Jimmy Jairala niega supuesto pacto con los "correístas" para apoyar la candidatura de Pierina Correa en Guayas

"Nosotros no tenemos candidato a la Prefectura", reiteró "Yo nunca he hablado de algún pacto", aclaró Jimmy Jairala, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático (CD), ante lo difundido por el político Abdalá Bucaram Pulley, a través de su cuenta en Twitter: "Jairala y Correa anunciarán su relación política en Guayaquil", según dijo, la harían pública en 15 días.

“Lo que hemos dicho es que Centro Democrático tiene un candidato a alcalde, que soy yo. Pero no tiene candidato a Prefecto, consecuentemente, mal podríamos hablar de apoyo o no, además de que ni siquiera empieza la campaña electoral”, reiteró Jairala.

Para el postulante de CD, la opinión de Bucaram no es trascendental, pero negó que existan alianzas luego de la ruptura con PAIS y Democracia Sí.

“El día en el que tenga que hacer un anuncio, lo haré. No tengo ningún vocero que hable por mí. No hay ningún pacto con nadie. A mí no me interesa la opinión de la persona que menciona esto. Además, cualquiera puede opinar lo que le dé la gana”, dijo.

Aseveró asimismo, que no puede opinar en cuanto a los militantes de distintas organizaciones políticas de manera independiente.

(JPM)

Fuentes: Sonorama – Twitter Dalo Bucaram

Ecuadorinmediato.com