"Ecuador tendrá un hueco de USD $2602 millones por reducción de producción petrolera", alerta Augusto Tandazo (AUDIO)

Audio Enero 07-Augusto Tandazo



Comentó que noticia de sobreprecios a cinco proyectos petroleros del anterior régimen es para desviar atención de alza de combustibles. Augusto Tandazo, experto petrolero, en una entrevista con Ecuadorinmediato, aseguró que el Gobierno tiene una disminución de la producción petrolera importante. "El presupuesto dice que el Estado ecuatoriano producirá 206 millones de barriles al año, los calculó con un presupuesto referencial de USD $58, se pegó el papelón y no se dio cuenta de que los precios iban a caer y, en este momento, el precio lo han puesto en USD $50.05. Por lo tanto, hay una diferencia de USD $8 menos de lo calculado en la proforma del 2019, ¿cuánto supone eso si esto se cumple? USD $1.697 millones menos de ingresos petroleros", dijo.

Sin embargo, precisó, también hay una disminución de la producción enorme, casi de 80.000 barriles diarios, desde que Moreno llegó a la Presidencia. Pero además, por fuerza de la obligación de producir 510.900 barriles (OPEP), no se podrá llegar a los 206 millones antes mencionados. “Esa diferencia es de USD $905 millones y vamos a tener un hueco, solo por la producción, de USD $2.602 millones”.

“Entonces, suben las gasolinas, pero el Presidente dice que con eso se va a financiar USD $1.200 millones, pero ¿de dónde se va a sacar los USD $1.400 adicionales? Eso quiere decir que volverán a subir los precios, que tendrán que tocar el IVA, porque no han hecho nada. ¿No habló Moreno de sustituir la deuda cara por la deuda barata?”, recriminó.

El experto exhortó a que se investigue y sancione, en caso de ser necesario, pero exigió “no tirar el muerto” y hacer creer a la ciudadanía que todo está o estuvo mal. “El 24 de mayo del 2021, cuando entregue el poder, seguirá hablando de que no le entregaron la mesa servida. Él (Moreno) no sabía en cuánto estaba la deuda, cómo había crecido, cómo se habían pasado el 40% del PIB, violando el Código Orgánico de Planificación. No sabía nada”.

“Pero cuidado, que la Constitución de la República prevé la destitución de las máximas autoridades cuando tienen enfermedades físicas o mentales y el alzhéimer y la amnesia, es una enfermedad mental. Acuérdense quién fue el candidato de Correa, quién fue Vicepresidente, lo tuvieron en Ginebra 4 años más. El país tiene que reaccionar”, reclamó. (BGV /JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato