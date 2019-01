"Auditorías a 5 proyectos petroleros son inconstitucionales, gobierno debería ser glosado", advierte Augusto Tandazo (AUDIO)

Audio Enero 07-Augusto Tandazo



Comentó que Contraloría debió ser la entidad en contratar a empresas internacionales para investigar a obras públicas El experto petrolero, Augusto Tandazo, desmintió lo dicho por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, explicando que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó auditorías, encontrando sobreprecios de USD$ 2500 millones de dólares, a 5 proyectos petroleros. "Esto no es verdad. Esto fue realizado por empresas privadas internacionales. Estas acciones son inconstitucionales, le deben glosar al Gobierno por estos USD$ 3,3 millones de dólares que utilizó en estos estudios".

“De ninguna manera es verdad que la ONU realizó estos informes. Esta entidad, ni el Programa de las Naciones Unidas para el Desarbolo (PNUD) hacen este tipo de trabajos. Lo que hicieron fue que utilizaron a este organismo y a su representante, que se prestó para esto, y en octubre contrataron a tres empresas internacionales para que evalúen cinco empresas petroleras realizadas en el Gobierno pasado”.

Comentó que las tres empresas son el Consorcio IGC Technaton de España, que auditó la Refinería de Esmeraldas, el Terminal de Monteverde y la planta de Licuefacción de Gas Natural; además RPS Energy Ltd, una empresa del Reino Unido que se encargó de auditar el tema de la Refinería del Pacífico y ABSG Consulting In. para evaluar al poliducto Pascuales. Cuenca.

“Esta es la verdad y son empresas privadas las que hacen el análisis”. Aseguró que hay violaciones inconstitucionales en este proceso. “Una compañía pública francesa, quien realizó la fiscalización del poliducto Pascuales- Cuenca, enterada que se iba a hacer una auditoria al proyecto, le enviò una carta al representante del PNUD y le dice que tiene el derecho de presentar pruebas para defenderse de las cosas que se digan en su contra”.

Comentó que tras esto la autoridad respondió que: “este proceso será realizado por las empresas especializados. No del PNUD. Más claro no canta un gallo. ¿Dónde está el estudio de las naciones Unidas, no existe?”. Comentó que hay una violación inconstitucional ya que le contestan negativamente a esta empresa francesa por que no se contempla la participación de las compañías vinculadas a estos proyectos.

“Hemos vuelto a la inquisición. Ahora se empiezan procesos contra una empresa y este no tiene derecho a defenderse”. Tandazo recordó que un país en derecho divide la esfera en instituciones del Estado y explicó que la Contraloría es quién está encargada de realizar los informes sobre este tipo de auditorías o pedir que se realice un estudio internacional, algo que no ocurrió.

“La Constitución le da la competencia a la Contraloría para analizar el uso de los recursos públicos. Si esta entidad no está funcionando bien, lo que hay que hacer es o cambiar al Contralor o a todo el personal. No es que porque no tengo el informe yo (Gobierno) contrato con quien no tiene competencia”.

Explicó que el artículo 28 de la Ley de la Contraloría, que tiene que respetar el presidente Lenín Moreno, “sino vivimos un estado de facto y cada quien hace lo que le da la gana”, dice que cuando la materia a auditarse necesita de personas especializado que no disponga la Contraloría, podrá efectuar contratos de empresas privadas.

“En el hipotético caso de que se necesitaba una empresa internacional para realizar la auditoria la única entidad que podía contratarla es la Contraloría. No Petroecuador, ni el ministerio, ni la secretaria del Presidencia, ni el PNUD. Esto es una violación terrible y lo lógico en derecho es que le glosen al Gobierno los USD$ 3,3 millones por haber contratado estos proyectos. Porque botó esta plata ya que estos estudios llegarán a la Contraloría”.

Comentó que entregar este informe a la Contraloría es una presión por parte del Gobierno, “hay un abuso de poder. Eso es presión, porque están entregando información que no sale de esta entidad. Si es que ahora se encuentra que el informe de estas tres empresas no es correcto sino es otra cantidad o no hay. ¿Podrá la Contraloría decirlo, si esto fue entregado por el régimen?”.

Comentó que el Gobierno se está saltando el debido proceso en este caso. “Esto porque la única forma de salir ante la opinión pública del problemón que se metieron con un manejo paupérrimo e ineficiente de la economía ecuatoriana, que devino en la alza de combustibles, es seguir haciendo circo”.

Aseguró que en algunos casos sí existen pronunciamientos por parte de la Contraloría. “Pero hay que analizar que llegaron estas empresas a investigar pero no se sabe de dónde sacaron la información, solo de los ministerio, tiene que preguntarles a todos los actores”.

Para Tandazo, el análisis fue hecho con la “alcahuetería” del PNUD, pero no solo ese es el problema, sino además, las publicaciones de los medios de comunicación. “¿La libertad de expresión es para poner cualquier babosada en un periódico? Los contratos de la Refinería fueron realizados en fechas muy anteriores”.

“Uno de los contratos claves para el tema de la Refinería, donde se cometieron muchos errores, fue en el caso del firmado con Worleyparsons, a la que le dieron el gerenciamiento y la fiscalización. Este contrato lo firma Marcelo Robalino, gerente de la Unidad de Negocios y Refinación de Petroecuador el 22 de noviembre del 2011, por un monto de USD $226.7 millones. Entonces, no lo firmó (Carlos) Pareja Yannuzzelli”, añadió.

A criterio del experto, el “chivo expiatorio” es el Exministro de Hidrocarburos, ya sentenciado por corrupción. “Mañana explota el Reventador o el Pichincha y es Pareja. Tiene que haber seriedad en los medios. Si el papel no es para que aguante todo. En la misma nota de prensa (de El Comercio), dice que no existen evidencias de que las fallas, en el caso del Poliducto, han sido reportadas por la fiscalizadora”.

“No podemos seguir en este circo interminable. Han pasado dos años de Gobierno, mitad del período. No hay las 325.000 casas, la deuda sigue creciendo, siguen las preventas, siguen los contratos atados a contratación de firmas chinas para hacer proyectos de infraestructura en donde no hay concurso y los precios se disparan. No existen los 250.000 empleos que ofreció, no subió a USD $150 el bono de la pobreza”, criticó.

Aseguró, indignado, que el Gobierno de Moreno no tendrá ninguna responsabilidad en la Contraloría ni en la Fiscalía porque “las tienen en sus manos”, pero además, porque no ha existido obra. “El que no hace nada no tiene responsabilidades de nada. En diciembre del 2008 comienza el problema de la Refinería de Esmeraldas, ¿quién era el Vicepresidente de la República? Lenín Moreno”.

“¿Quién era el Secretario de Transparencia hasta el 2011, cuando todo esto caminó? Era Juan Sebastián Roldán y la Secretaría de Transparencia era para, precisamente, vigilar que no haya corrupción y ahora llega para decir que va a presentar las denuncias de un informe de empresas privadas, disfrazándolas de la ONU”, criticó.

Según el experto, el informe sobre el presunto sobreprecio en los proyectos petroleros está estrechamente conectado con el alza del precio de las gasolinas. “Esta es la politiquería barata, que siempre se ha dado en Ecuador, durante muchos años. Es decir, búscate un escándalo para tapar lo que está pasando acá”. (BGV / JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato