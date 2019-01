Ministra del Interior señala a los dirigentes del transporte como causantes de la confusión sobre los precios de diésel

Maria Paula Romo indica que se realizan controles de precios de los alimentos en los mercados La Secretaría Nacional de Comunicación anunció que no se incrementará el costo de diésel para "cualquier tipo de transporte de pasajeros, carga, escolar; su precio oficial se mantendrá en USD $1,037". La ministra del Interior, María Paula Romo, ratificó que los precios no se modificarán. "En rueda de prensa del 18 de diciembre pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hizo este anunció. Lamentablemente la discusión se ha confundido con el diésel industrial, y en ese caso, el Gobierno busca los mejores mecanismos para evitar subsidiar a quienes deberían asumir el costo de este tipo de combustibles", dijo.

La ministra prevé que este lunes 7 de enero del 2019 se emita la aclaratoria respectiva en el Decreto Ejecutivo 619. "Esto para evitar que se mal entiendan los temas planteados, que básicamente provoca el incremento en la gasolina extra y la ecopaís", acotó.

Para Romo, la "confusión" se debe en parte a los dirigentes del transporte, pues considera que aprovechan el momento político que vive el país para generar preocupación en la ciudadanía.

"Estamos a pocos días de que empiece la campaña de elecciones seccionales, y algunos dirigentes del transporte se encuentran como candidatos en estas campañas. Tambien hay preocupación de usuarios de gasolina extra, con quienes el Gobierno anunció su voluntad de explorar mecanismos para evitar que el costo se incremente para el usuario final", sostuvo.

De esta manera, Romo dejó claro que "en el caso de productos de los mercados, de los pasajes, de fletes de carga, no hay ninguna justificación para el incremento".

"Hay que ayudar a identificar a los que pretenden en un momento de caos y confusión, subir los precios. Hemos incrementado los controles de precios, los intendentes se encuentran en los mercados, y si identifican alza de precios, se aplicarán sanciones", anunció.

Sobre el acuerdo entre el gremio de taxistas y el Gobierno, de recibir mensual entre USD $77,70 y $99,90, de acuerdo con la ciudad donde opere, como compensación para no ser afectado por la reducción del subsidio de USD $0,37 por cada galón de gasolina extra y ecopaís; la ministra aclaró que "el trabajo del Gobierno no es satisfacer a un gremio en particular, sino trabajar por la ciudadanía"

"A los ciudadanos les preocupa que a pesar de la compensación, el precio final se incremente. Entonces se busca mecanismos para que el precio de una carrera de taxi no aumente y que si se da algún tipo de compensación, se refleje en los servicios que reciben los usuarios. Eso es lo que analizamos con los representantes del sector, que no haya un incremento y calidad del servicio", añadió.

(FO)

Fuente: Teleamazonas