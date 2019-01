OPINIÓN (El Oro) Deuda del Municipio de Santa Rosa bordea los 20 millones de dólares

En el informe pertinente sólo de órdenes de pago de contratistas en lo que va del año 2018 se requiere de un monto de dos millones 947 mil dólares

Santa Rosa.- Cuatro meses es el tiempo que tomará la silla municipal Ligia Naula, actual alcaldesa del cantón Santa Rosa. Realizó un informe a detalle de cómo tomaba la administración, alegando que el periodo de transición no se dio en un ambiente de cordialidad y camaradería.

Por medio del departamento financiero del GAD Municipal, Naula explica que se le entregaron cuentas en cero. “Existe un desafío sumamente fuerte en el tema de administración de recursos públicos para poder acoplarnos a lo que tenemos e ir saliendo de aquellas deudas y órdenes de pago que suman casi dos millones de dólares en 2018”, reveló.

En el informe pertinente sólo de órdenes de pago de contratistas en lo que va del año 2018 se requiere de un monto de dos millones 947 mil dólares, tal como lo registra el reporte financiero. De este monto, la dirección financiera solo cuenta con 317 mil dólares. La alcaldesa indicó que se debe priorizar los pagos para evitar que la obra municipal se detenga por falta de recursos.

Actualmente, el Municipio de Santa Rosa tiene una deuda con el Banco del Estado de un aproximado de 20 millones de dólares que está desglosado de la siguiente manera: Construcción de la Terminal Terrestre. Construcción de la primera etapa de regeneración urbana.

Del proyecto de actualización y modernización del catastro urbano se tiene una deuda de 246 mil 031 dólares así mismo en proyectos de construcción de obra para control de inundaciones existe una deuda de 786 mil 958 dólares más intereses.

Naula indicó que de este último ítem ya se debe empezar a cancelar el capital de la deuda que es de 47 mil dólares. “El ciudadano santarroseño no pagará esta deuda porque la obra aún no concluye y no ha sido entregada”, detalló. La alcaldesa informó que este monto tiene proyección a cancelarse en su totalidad hasta 2028.

Se informó que mensualmente el GAD debe tener 220 mil dólares disponibles sólo para pago de sueldos de personal municipal entre servidores públicos y contratos.

Empresas públicas adjuntas al Municipio

El caso de las EP es un tema complicado, dijo la alcaldesa. La Empresa de Mercados, Camal y Feria libre hasta el momento no ha presentado un reporte financiero y operativo. Actualmente, la EP se encuentra en acefalía porque sus titulares presentaron la renuncia al cargo. Se supo informar que la institución adeuda tres meses de sueldos a sus trabajadores.

La Empresa de Movilidad (EMOV) reporta en ingresos un millón 743 mil dólares y en egresos, un millón 651 mil dólares aparte de más de 200 mil dólares en cuentas por pagar. Naula supo indicar que esta EP registra montos en contra. Dentro de Movilidad estará a cargo, el economista Teddy Ramírez quien ya fue funcionario en años anteriores de esta empresa.

Naula indicó que existe un reto fuerte por asumir en EMOV. “Tenemos hasta mayo para construir el centro de revisión vehicular. De no lograrlo, lastimosamente Santa Rosa perdería las competencias de revisión y matriculación”, reveló.

“Existe un desafío muy fuerte para que en el transcurso de estos cuatro meses se pueda encaminar la obra que de no realizarla significaría pérdidas de beneficios para la comunidad santarroseña”, concluyó. Durante la semana, la alcaldesa presidirá reuniones de directorios para realizar los cambios en las Empresa Públicas adjuntas al Municipio y tomar los correctivos para los cuatro meses de gestión que ejercerá. (PAC)