Expresidente Correa reta al Gobierno de Lenín Moreno a probar que hubo sobreprecio en 5 proyectos petroleros

"No existe el informe de la ONU, Petroecuador contrató a empresas para que hagan una investigación", reclamó "No existe informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Petroecuador contrató, mediante la ONU", a empresas para que investiguen las supuestas irregularidades en obras emblemáticas", reiteró el expresidente Rafael Correa en su enlace digital, desde Bélgica. Su respuesta se da a partir de que el 4 de enero, el mandatario Lenín Moreno, denunciara que hubo alrededor de USD $2.450 millones de dólares de "sobreprecio" en cinco proyectos petroleros.

“Mezclan que hay sobreprecio, cuando todavía no lo demuestran. Espero que lo demuestren”, retó el exjefe de Estado, molesto frente a la denuncia realizada por el Gobierno ecuatoriano en la Fiscalía.

“Las situaciones como la estafa de la empresa española no es culpa de los funcionarios ecuatorianos, la corrupción fue de la empresa”, afirmó, explicando que “existen situaciones que no están al alcance de las manos del gobierno y no pueden acusarlos de corruptos”.

“NO existe “informe” ONU. Es otra mentira de Moreno. Pidieron apoyo de UNOPS, agencia ONU que ayuda a estados fallidos que no cuentan con institucionalidad para contratar servicios. UNOPS operó para contratar 5 firmas evaluadoras. Por eso cobra del 7 al 10% del valor contratado”, señaló también, a través de su cuenta en Twitter.

