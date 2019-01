Rafael Correa, con 17 juicios en su contra: "Ya mismo me acusan de la muerte de Atahualpa"

"Si me culpan de haber asesinado a alguien y el asesinado reaparece vivo, la justicia ratifica que fue asesinado, pero que hubo resurrección", ironizó 17 son los juicios que tiene el expresidente de la República, Rafael Correa, actualmente. Durante su nuevo Enlace Ciudadano desde Bélgica, el exmandatario criticó la "pasividad" de la ciudadanía ante "tanto atropello y persecución" del actual Gobierno en contra de sus excompañeros. Uno de los casos más sonados, en los últimos meses, fue el de supuesto plagio al político Fernando Balda. "No esperamos nada en este caso, pero si me acusan de haber asesinado a alguien y el asesinado reaparece vivo, la justicia ratifica que fue asesinado, pero que hubo resurrección", criticó.