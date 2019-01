"El esposo de Ana Galarza usaba la tarjeta de la asesora de la asambleísta", denuncia Lenín Rodríguez (AUDIO)

Audio Enero 04, Lenín Rodriguez



El ex asesor denuncia que el equipo de la asambleísta de CREO pago la publicación de su libro y no ella El comunicador y exasesor, Lenín Rodríguez, denunció a la asambleísta de CREO, Ana Galarza, de presuntos cobros indebidos, y en entrevista para Ecuadorinmediato.com aseguró que ha sido amenazado por la parlamentaria. "La legisladora ha tenido un actitud de poder por encima de mí con su poder, abogados y asesores", alertó.

Comentó que existe un afán de inducirle al error en derecho. “Ya la asambleísta, Ana Galarza, ha hecho el anuncio de que va a realizar una denuncia de manera formal con reconocimiento de firma en la Fiscalía. Esto es un espacio excelente para que se investigue no solamente el origen del audio sino los aspectos de fono del audio”.

Recordó que en un audio filtrado se escucha que la asambleísta habría incurrido en prácticas ilegales. “Estas cosas deben ser esclarecidas por los informes correspondientes de Contraloría, Fiscalía y la Asamblea Nacional. Es buenísimo para la salud de la democracia del Ecuador”.

Comentó que en los proceso de investigación que se puedan dar por este tema Rodríguez presentara sus pruebas de descargo. “Es necesario que ella demuestre su inocencia de las denuncias”.

Rodríguez comentó que las imputaciones tienen varios elementos. “La asambleísta Galarza cuestionaba que Norma Vallejo, exparlamentaria, hacía pagar a sus asesores cosas personales. Y esto es exactamente lo que pasaba con la legisladora ya que a nosotros nos hacía pagar las publicaciones de unas fotografías de ella en un libro de personas y personajes. Esto es exactamente lo mismo”.

“Lo que la Fiscalía y la Contraloría debe hacer es investigar un supuesto cometimiento de un acto ilegal pero estas determinaciones deben ser resueltas por las entidades encargadas”. Asimismo denunció que en la Asamblea Nacional no trabaja la asesora 2 de la legisladora.

“Yo trabaje un año con la parlamentaria y no la vi nunca a esta asesora, no realizaba trabajo de oficina. Además la persona que ingresaba con su tarjeta magnética a la Asamblea era el esposo de Ana Galarza. Esto está reñido con la Ley porque una de las causales para destitución de la Ley Legislativa es justamente el uso inadecuado de las tarjetas. Es un tema de la seguridad del parlamento”.

Mencionó que es necesario que la legisladora responda por esto. “El tema de su esposo es fácil de demostrar solo hay que cotejar las horas de ingreso con los videos de circuito cerrado y se podrá ver que quien está utilizando esa tarjeta es el esposo de Ana Galarza. Existe una asesora fantasma”.

Sobre la respuesta de Ana Galarza de que su asesora trabaja en una Casa Legislativa en territorio y por eso no está en la Asamblea, Rodríguez, aseguró que en su tiempo en el despacho de la legisladora se dio dos vueltas al país.

“En territorio trabajamos muchísimas veces y jamás la vi. Es decir, no existe esta persona que supuestamente tiene este trabajo. Por decencia, transparencia y honestidad esto debe esclarecerse”. Mencionó que es necesario que se instaure una Comisión que investigue el caso.

“Si se le investigó a Norma Vallejo porque no a Ana Galarza”. Sobre el sueldo de esta asesora que supuestamente no trabajaría con la asambleísta comentó que tendrán que investigar las entidades de control.

Rodríguez aseguró que en una entrevista previa la asambleísta intentó forzarle a decir que él depositó en su cuenta, “el tema es que ella tiene una persona que no está trabajando y está cobrando del Estado y esto tiene que esclarecerse. Yo demostraré todos estos elementos. Los registros de asistencia según un examen caligráfico están determinando que la misma persona que firmaba los registros de Omar Mayorga y también el ingreso de la esposa que es la asesora 2”.

“Si las autoridades comprueban esto. Estamos al frente de un presunto cometimiento de un delito. Esto tiene que quedar claro. Tiene que buscarse la verdad de una asambleísta que ante los medios de comunicación vive hablando de honestidad y transparencia y en otros actos parece que no tanto”.

Comentò que trabajo por cerca de un año con Galarza desde el 24 de mayo del 2017 hasta abril del 2018. “Ella me pidió la renuncia”. Sobre la conversación que tuvo con Norma Vallejo donde se escucha al comunicador explicarle todos los presuntos actos ilícitos de Galarza, comentó que lo hizo porque quiso evitar una confrontación de fuerzas impares, “yo quise que se conozca la verdad y le di la información a una asambleísta que tiene el deber de fiscalizar. Por eso le pase esto a Vallejo”

Comentó que este caso es una pelea de David contra Goliat. “Porque ella me amenaza con todo el poder que tiene con sus amigos., abogados, asesores. Durante todo el tiempo tiene una actitud amenazante conmigo. Este es una lucha. Se filtró un audio y ahora tengo que luchar y lo haré hasta el final. He quedado sin trabajo desde ayer, es una de las consecuencias de esta lucha contra la corrupción yo sé que estoy diciendo la verdad”.

Rodríguez aclaró que lo que tuvo que pagar fue la publicación de un libro, “nosotros teníamos la obligación de pagar USD% 70 dólares mensuales. Eso es lo que yo entregué porque un diezmo es el pago del 10% de tu salario todo el tiempo y esto no fue así. Esto fue por la publicación de las fotografías de Ana Garza. Todos los trabajadores de la asambleísta depositábamos en la cuenta de Omar Mayorga y de eso tengo registros”.

El comunicador comentó que no cree que Galarza vaya a renunciar por estas investigaciones. “Para hacer eso se necesita un poco de honestidad intelectual y sé que no lo va hacer yo lo que espero que se investigue esto y se genera una Comisión. En la justicia se encontraran. No creo que vaya a renunciar”.

“Yo soy un ciudadano común y corriente sin poder. La asambleísta me amenazaba todo el tiempo hoy con que tiene su bufet de abogado y 4 asesores. Pero tengo de mi lado la verdad”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato