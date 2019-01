"Asambleísta Ana Galarza mintió", asegura Lenín Rodríguez sobre acusaciones contra Diego Salgado (AUDIO)

Audio Enero 04- Lenín Rodríguez



Comunicador fue despedido del despacho del legislador en abril del 2018 En una entrevista en nuestros micrófonos, Ana Galarza, asambleísta de CREO, aseguró que Lenín Rodríguez, su exasesor y quien la denunció de presuntos cobros indebidos a la Legislatura, fue despedido porque hablaba mal de Diego Salgado, exparlamentario. Sin embargo, esto fue desmentido por el comunicador. "Ana Galarza mintió, tengo una relación de gran respeto, incluso una amistad con el candidato a la Prefectura de Pichincha".

Galarza comentó que Rodríguez dijo que el ex militante de CREO y actual candidato a Alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano (PSC), cobraba un ‘diezmo’ de USD 500 dólares mensuales a sus asesores para pagar a un hacker, además, mantenía relaciones extramaritales con una asesora de su despacho.

Rodríguez respondió diciendo que: “ahí está claramente graficado el tema de quién es Ana Galarza. Le están preguntado sobre su presunto asesora fantasma que cobra, pero ella responde que a Lenín el equipo no le quería y que no se llevaba bien con los otros asesores. Además dijo que yo hablaba mal de Diego Salgado. Este es un nivel súper bajo de chismografía que no es digno del cargo que ella ostenta como asambleísta nacional”.

Que la legisladora intente desviar la atención con este tipo de chismes es algo infantil. Sobre Diego Salgado comentó que aprecia mucho al político. “Admiro y respeto a esta persona. Yo trabaje con él dos años y doy fe de su absoluta honestidad, de su decencia. Me enorgullezco de decir que soy su amigo”.

“Yo hable temprano con el exasambleísta y sabe que las cosas que se están diciendo son para desviar la atención y de generar una enemistad. Esto no lo han logrado. Diego Salgado es un hombre honesto que no desviaba recursos de su despacho. Es una persona íntegra. Esto es irónico. Ana Galarza mintió no es posible que yo refiera ninguna cosa negativa del ex asambleísta ni hoy, ni en el pasado. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato