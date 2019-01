USD $2.500 millones de perjuicio representarían las supuestas irregularidades en 5 proyectos petroleros, según el Gobierno

Las autoridades entregaron más de 2.000 fojas sobre estos casos a la Fiscalía y Contraloría El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez; y el gerente de Petroecuador, Pablo Flores; entregaron al contralor subrogante, Wilson Vallejo, los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referentes a supuestas irregularidades detectadas en 5 proyectos petroleros a cargo de Petroecuador. También asistieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a oficializar la denuncia hecha la noche de este 03 de diciembre, por el Presidente de la República, Lenín Moreno.

“Hacemos la entrega formal de la documentación dada por las empresas que fueron contratadas a través del PNUD de Naciones Unidas, para el análisis de los cinco proyectos que Petroecuador manejó en la administración anterior: Bajo Alto, Refinerías de Esmeraldas y Pacífico, Pascuales Cuenca y Monteverde”, indicó Pérez.

Mencionó además, que son más de 2.5000 fojas las que se ponen a consideración de las autoridades. “Con esto dejamos claro que el Gobierno del Presidente Moreno está trabajando a favor de determinar responsabilidades sobre malos manejos y corrupción que se pudo haber dado en administraciones anteriores”.

Vallejo indicó, de su lado, que la información será procesada y las fojas entregadas serán un insumo importante para las auditorías que la Contraloría ya viene desarrollando sobre estos proyectos estratégicos. Recordó asimismo, que existen informes con responsabilidades administrativas y civiles, hasta penales; que ya están en conocimiento de la Fiscalía.

“Nosotros, lo que vamos a hacer es analizar esta documentación, estos informes en todas las acciones de control que vamos a seguir desarrollando y una vez que éstas concluyan, serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que determinen las acciones correspondientes”, dijo.

Momentos después, las autoridades llegaron hasta la Fiscalía para entregar la documentación y presentar la denuncia correspondiente. Allí, Juan Sebastián Roldán reveló que las irregularidades encontradas tienen un perjuicio para el país de USD $2.500 millones. La Fiscal General del Estado (e) Ruth Palacios, señaló que la institución hará todos lo esfuerzos posibles para encontrar a los responsables y establecer los delitos pertinentes.

“Por estos cinco proyectos se pagaron USD $4.900 millones. Sí compatriotas: casi USD $5.000 millones de la plata de los ecuatorianos, cuando debió costar apenas la mitad. Repito: por todo esto, he decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraré las burlas a la buena fe de mis compatriotas”, reclamó el Presidente Moreno, en su cadena nacional la noche de ayer.

A criterio del Jefe de Estado, ninguno de estos informes deberá convertirse en sentencia o recuperación de dinero. “Reitero mi pedido al Consejo de la Judicatura para concretar la creación de fiscales y jueces nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado. Una vez más, llamo a las autoridades, a no cejar en la lucha contra el crimen de la corrupción”.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Comercio/El Universo/Pública FM - SECOM

Ecuadorinmediato.com