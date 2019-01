EL UNIVERSO (Guayaquil) COSEPE califica como "grave delito" la filtración del audio sobre caso equipo de El Comercio

Gobierno pide acciones urgentes para identificar a responsables Desclasificar las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, en el contexto de la reunión que se tuvo dentro del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), en abril de 2018, y establecer por resolución que la filtración del audio es un "grave delito", fueron las dos resoluciones que adoptaron este jueves los integrantes del Cosepe, reunido en el Palacio de Gobierno.

Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, integrante del Cosepe, quien solicitó a la Fiscalía que sea lo más ágil posible en el caso, pues asegura que un delito de esta naturaleza no se puede concebir en organismos de alto nivel como es el Consejo de Seguridad Pública. La Fiscalía mantiene una investigación previa sobre la filtración.

Jarrín explicó que la desclasificación resuelta obedece al texto completo de las declaraciones del presidente Moreno, es decir, sostiene que se puede contextualizar de forma precisa de cuándo se dieron las declaraciones.

Los ministros del Interior y el de Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, se reunieron este jueves junto a las cabezas de otras instancias del Estado para decidir si se acoge el planteamiento de solo desclasificar la información respecto al audio en el que se escucha hablar en el Cosepe al presidente Lenín Moreno, sobre la situación de la frontera norte, hecho por Romo, o se desclasifica la información de todos los Cosepe.

Familiares de los tres integrantes del equipo periodístico del Diario El Comercio, secuestrado y asesinado por narcodelincuentes del Frente Oliver Sinisterra, habían solicitado que el Cosepe dé paso a la desclasificación de todas las reuniones de esa instancia en que se trató la situación de los victimados Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega.

El texto del audio desclasificado es el siguiente:

“En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y, entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales, en los cuales, pues nuestras estimadas autoridades judiciales fueron bastante colaborativas, y les agradezco por ello.

“Estábamos a punto casualmente el día de hoy, de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos. Lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también. Porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña.

“Pero, sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos como lo manifesté a hacer cualquier tipo de sacrificio, sin embargo no cumplieron, no cumplió a mí me da la sensación, como dices tú, ya lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar, para él la situación.

“Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación. Pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una... o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto a la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones.”