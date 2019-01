LA GACETA (Cotopaxi) Alcalde de Latacunga considera una frustración la no realización de obras como el alcantarillado y el camal

Obras no se pudieron concretar en más de 4 años Más de cuatro años han pasado y los trabajos del Plan Maestro de Alcantarillado y el camal no han podido iniciarse, hecho que se ha constituido en una frustración para el actual administrador del Municipio de Latacunga, sin embargo continúa gestionando para que dichos trabajos puedan iniciar próximamente, dijo Sánchez.

Patricio Sánchez, alcalde de Latacunga, manifestó que las frustraciones que está viviendo en la recta final de su administración está el no haber podido ejecutar la obra del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad y el camal tecnológico, obras que vienen arrastrándose por más de cuatro años, es decir desde el inicio de su administración.

Respecto al camal municipal regional el Alcalde dijo que dicha obra hubiera estado al servicio de haber sido construida en el sector de Aláquez, pero la reactivación del volcán Cotopaxi, llevó a que según informe de la SGR la construcción sea reubicada, luego se pensó construir en Tilipulo hecho que no se pudo dar hasta establecer su construcción en Poaló, para ello a mediados de diciembre el proceso se cayó al detectar que las experiencias eran falsas, frente a esta serie de problemas a partir del 20 del presente mes estarán subiendo el proceso para la licitación de la obra, y poder iniciar próximamente su construcción.

Sobre el Plan Maestro de Alcantarillado, dijo que las autoridades municipales realizaron un importante trabajo para conseguir el presupuesto de 30 000 000 de dólares de ellos 15 000 000 corresponden a la Corporación Francesa, instancia que al parecer no les gusta a los oferentes y no dan paso a la no objeción para establecer al contratista ganador, en este marco el pedido del Alcalde ha sido que califiquen el proceso lo más pronto posible y la obra pueda ejecutarse. Aclaró el Alcalde que los retrasos no le corresponden al Municipio sino al Banco de Desarrollo y la Corporación Francesa, por ello la gestión ante dichas instancias son permanentes; pero no existe una respuesta apuntó la autoridad municipal.

Asimismo dijo que existe satisfacción en la ejecución de obras importantes para el cantón Latacunga, como las obras hechas en las parroquias urbanas y rurales del cantón, obras de saneamiento ambiental, con la dotación de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento, adoquinados, a ello suma la realización de los puentes de la Galo Torres, Marqués de Maenza, asfaltados de vías como La Salache, construcción de El Molinero y la dotación de escenarios deportivos de primera, estadios, canchas sintéticas.

Otro de los trabajos elaborados por la administración municipal según el Alcalde es el desarrollo social, donde viene trabajando cientos de niños en varios cursos permanentes, danza, artesanía, pintura, manualidades, además la recuperación de los centros artesanales en las parroquias rurales, además está la recuperación de algunos parques de la urbe.