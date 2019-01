OPINIÓN (El Oro) Camaroneros se declaran en sesión permanente

Sector pide mantener cuantías domésticas con el subsidio que siempre se ha manejado A las 10h30, en el salón de la Cámara de Industrias de El Oro se instaló una asamblea que reunió a más de 50 productores de camarón de la provincia. El incremento del combustible diésel, inseguridad y cuantías domésticas fueron los temas que estaban para tratarse en la orden del día.

La reunión buscó recabar propuestas y sugerencias para arman un informe que se enviará al ejecutivo. El sector camaronero aporta a la economía del país alrededor de cuatro mil millones de dólares.

Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro (CPCEO) indicó que la reunión que mantuvieron en Guayaquil con el Viceministro Guido Ferreti fue para exponer los inconvenientes y la problemática que va a surgir con el sector a raíz del alza de combustible y su afectación a productores pequeños y medianos de la provincia.

Calderón afirmó que el reclamo del sector es porque necesitan respuestas sustentables de por qué se incrementa el precio del diésel, y que los incentivos al sector no suplen los costos de producción y la competitividad en el mercado.

“Este tipo de decisiones políticas puede hacer que el sector quiebre. La provincia de El Oro es susceptible a tener pérdidas de productores”, detalló.

De no ser escuchados, los productores de camarón instarán a una movilización, adelantó el productor Vinicio Carpio. Provincias como Esmeraldas y Manabí también han convocado a asambleas provinciales para tratar el mismo tema.

“Quieren que el sector camaronero pague la factura de la mesa servida”, el gobierno piensa que por aportar una cantidad considerable a la economía del país se nos puede perjudicar, aseveró Carpio.

Afectación

La afectación del alza de combustible tiene muchas aristas una de ellas es el incremento de precios en los insumos camaroneros. “Todo va a subir, directa o indirectamente”, dijo el titular de la CPCEO.

El diésel es el medio que todo el mundo utiliza. ”Hemos sido engañados ya que informaron que se iba a subir paulatinamente y en menos de cuatro meses el alza fue de más de un dólar”, detalló.

Para el sector camaronero y pesquero atunero la disposición del alza entrará en vigencia el 15 de enero de $1,10 a $2,74, lo que supone un incremento de más del 150 % en combustible.

Actualmente, el precio del camarón es el más bajo registrado en los últimos cuatro años por lo que se ratificó que el sector no está preparado en este momento para recibir un golpe de alza de precios. “El precio del camarón no da para mantenerse a flote, hay camaroneras de tierras altas que han cerrado porque el precio no da para cubrir los costos”, afirmaron.

Elevar el costo del galón del diésel industrial a niveles del costo internacional ($ 2,20) se traduce en encarecer en cada libra de camarón en $ 0,10. En el país existen cerca de 215.000 hectáreas de cultivo de este crustáceo, asentadas en tierras que no tienen vocación agrícola.

Seguridad

La eliminación del impuesto del 300% que existe para la importación de armamento es el pedido que hace el sector. No solo se requiere de un permiso nacional, sino de que se den las facilidades de acceder a armamento barato. Actualmente las armas deben pagar un arancel elevado y eso abre la puerta de adquirirlas vía contrabando, afirmó el gerente de la camaronera Acuatec de Puerto Jelí, Bratislav Zivadimovic.

Son innumerables las ocasiones en que se ha presentado el pedido a la cartera de estado que rige el sector para la derogación del impuesto de algo que se necesita para salvaguardar la integridad y la seguridad.

“Todas las semanas se reportan robos y asaltos, especialmente en las camaroneras que se encuentran en las islas”. Se hizo el pedido para que las autoridades hagan un refuerzo de los controles para evitar ser asaltados en el mar y, en tierra y tomar medidas para sancionar la venta del camarón robado”

Guido Ferreti Trujillo, Viceministro de Acuacultura y Pesca informó en exclusiva para OPINIÓN que se ha tratado en primera instancia de un borrador de soluciones en el que ponen a la eliminación del subsidio del diésel como la manera de evitar el contrabando de combustible.

Dentro de este borrador, indicó Ferreti se llegará a acuerdos con el sector camaronero y pesquero atunero en una reunión programada para el martes 8 de con el Vicepresidente de la República, Otto Sonenholzner; Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez; Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana y representantes de la Corporación Financiera Nacional y Servicio de Rentas Internas en el denominado ‘Gabinete de la producción’.

La finalidad es armar una hoja de ruta recogiendo las aportaciones y peticiones de todos los camaroneros de la provincia de El Oro y en conjunto se resuelvan las medidas a tomar de acuerdo a las repercusiones que supone el alza del combustible.