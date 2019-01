El Presidente Moreno denunció supuestas irregularidades en 5 proyectos petroleros ejecutados en gobierno de Rafael Correa

Según el Jefe de Estado, las conclusiones del informe de la ONU son "vergonzosas" El Presidente de la República, Lenín Moreno, informó que recibió, formalmente, la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada a 5 proyectos petroleros emblemáticos, ejecutados en el gobierno de Rafael Correa. Indicó que, debido a las conclusiones, presentará una denuncia ante la Fiscalía y Contraloría para que investiguen: Las Refinerías de Esmeraldas, del Pacífico, Terminal Marítimo Monteverde, Poliducto Pascuales-Cuenca, y Planta de Gas Natural Bajo Alto.

En el caso de la Refinería Estatal de Esmeraldas: “El 99% de la inversión se contrató “a dedo” y solo el 1% por concurso. La rehabilitación de esa refinería costó USD $2.230 millones, a pesar de que el presupuesto inicial fue de USD $754 millones. ¡Y no sirvió para lo que fue realizada! Es decir: triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería”, dijo.

En la Refinería del Pacífico, en Manabí: “Solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros existe un 23% de sobreprecio. La compañía que hizo el proyecto es la misma que fiscalizó su trabajo, por lo cual habría un claro conflicto de intereses. Para el desarrollo del proyecto se destinaron USD $1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con USD $1.500 millones ¡se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008, a los más de 12.000 jubilados!”.

En el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca: “El presupuesto inicial fue de USD $250 millones, pero su costo final alcanzó los USD $623 millones. Es decir ¡casi se triplicó el precio original! Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería”.

“Sino gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. Por si fuera poco, no hay evidencias de que alguna de estas fallas haya sido reportada en la fiscalización. Sin embargo, por este mismo concepto, por la fiscalización se pagaron USD $7 millones de dólares más de lo presupuestado”, reclamó.

En cuanto al Terminal Marítimo Monteverde, en Santa Elena: De USD $210 millones se pasó a USD $371 millones. ¡Nuevamente casi se duplica el precio original! Los pilotes que soportan el puente de acceso, fijados en el mar, no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura se tuvo que contratar USD $21 millones adicionales a lo presupuestado”.

Finalmente, en lo relacionado con la planta de gas de Bajo Alto, en el Oro: “A pesar de que construir la planta costó USD $76 millones, con un sobreprecio de USD $36 millones, solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Pero además, la planta se está hundiendo por lo que habría que demolerla, reconstruirla, y paralizarla por 150 días”.

“Por estos cinco proyectos se pagaron USD $4.900 millones. Sí compatriotas: casi USD $5.000 millones de la plata de los ecuatorianos, cuando debió costar apenas la mitad. Repito: por todo esto, he decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraré las burlas a la buena fe de mis compatriotas”, enfatizó.

A criterio del Jefe de Estado, ninguno de estos informes deberá convertirse en sentencia o recuperación de dinero. “Reitero mi pedido al Consejo de la Judicatura para concretar la creación de fiscales y jueces nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado. Una vez más, llamo a las autoridades, a no cejar en la lucha contra el crimen de la corrupción”.

“Hoy, como ciudadano y Presidente de la República exhorto a la justicia, al sistema judicial de mi país, a no permitir más la impunidad. Empiecen con los 317 casos ya presentados. No los dejen en la impunidad y el olvido. Que estos 5 casos que entrego hoy, sean investigados hasta dar con los responsables, y con los culpables.”, recalcó.

Pidió a los ciudadanos y a los medios de comunicación seguir denunciando actos de corrupción para no dar paso a la impunidad. “Quienes mancillaron la imagen de nuestra patria, quienes destruyeron el futuro de nuestros hijos, deben pagar y ser castigados”.

“Basta ya de que los inocentes sean los afectados. Los que pagan las consecuencias. Los que ven traicionada su esperanza. Pido a los medios de comunicación, a la sociedad, a todos ustedes, a seguir trabajando conjuntamente, a seguir denunciando, para no dar paso a la impunidad”, comentó.

E hizo un llamado a la Asamblea Nacional sobre la Ley Anticorrupción, enviada hace 3 meses al Legislativo, para que se le dé trámite lo más pronto posible. “Si la ley anticorrupción, que enviamos hace tres meses a la Asamblea Nacional, -y que ni siquiera tiene informe para primer debate-, ya se hubiera aprobado, el país tendría las mejores herramientas probadas en el mundo para que -por ejemplo- esos 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal, no caminen impunes por nuestras calles”.

“O que, al menos una parte, del sobreprecio en estos cinco proyectos, sea devuelto al pueblo ecuatoriano, su legítimo propietario. Denunciamos, investigamos, y respetamos las funciones del Estado. Hemos logrado resultados importantes. Están en prisión: un exvicepresidente, dos exministros de sectores estratégicos, dos exgerentes de Petroecuador, y están prófugos varios funcionarios del círculo más cercano al expresidente”, recordó.

Asimismo, precisó que, durante su gobierno se han presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la Contraloría

General indicó que existen 317 exfuncionarios, con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos, ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado.

(JPM)

Fuente: SECOM

Ecuadorinmediato.com