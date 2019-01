Nuevo caso "diezmos": Ana Galarza es acusada por su exasesor (AUDIO)

"La conversación que tuve con asambleista Norma Vallejo fue en el afán de que se conozca la verdad de una persona que dice luchar contra la corrupción, pero hace lo contrario", afirmó Lenin Rodríguez, ex asesor de Ana Galarza, ratificó su denuncia en contra de la asambleísta de presuntos cobros de diezmos de parte de Galarza. Tras un audio filtrado en redes sociales, Rodríguez confirmó que es una conversación que mantuvo con la exlegisladora Norma Vallejo, destituida por este caso. Según Rodríguez, los supuestos cobros los hacía a través de su esposo, quien también, según informó, ingresaba al Parlamento con la tarjeta electrónica de la asesora 2, "que nunca asistió a la Asamblea".

“La conversación que tuve con Norma Vallejo fue en el afán de que se conozca la verdad de una persona que dice luchar contra la corrupción, pero hace lo contrario”, afirmó Lenin Rodríguez, a través de cuenta de Twitter.

En una entrevista para un medio de comunicación, el ex asesor de Galarza explicó que “Omar Mayorga, que es el asesor 1 (de Galarza), divide su sueldo mitad y mitad con Francisco Sevilla, que es el esposo de Ana Galarza, y no puede ser contratado legalmente por la Asamblea porque su relación familiar. Esto de acuerdo a lo que Ana Galarza me explicó. Yo estoy dispuesto a decirlo y declararlo ante cualquier instancia que me corresponda”.

Rodríguez fue asesor de Galarza por un año y, tras ser despedido, pasó al despacho de Jeannine Cruz, de la misma bancada.

Anunció que no sabía que Norma Vallejo estaba grabando la conversación. Además, confirmó que el audio publicado está editado y se omiten varias partes.

En el audio se escucha a Rodríguez explicar que la asesora 1 “no trabaj, presta el nombre, mensualmente firma registros de asistencia. Le depositan un sueldo, se queda con 300 dólares y devuelve el resto. Esta señora es esposa de Omar Mayorga”.

Rodríguez continúa: “El sueldo del asistente le dan al abogado, que se llama Marcelo Rosero, está allí porque es el esposo de la prima (de Galarza)”.

Le explica a Norma Vallejo que lo se debe hacer es pedir a la UAFE un análisis de cuentas de la asambleísta y de su esposo, así como a la Contraloría un examen especial.

Asimismo, sugirió que se realice un análisis caligráfico de las firmas de las asistencias del asesor 1 y comparar con el asesor 2 “es la misma persona la que firma”.

En el audio, Rodríguez también nombra a la legisladora Cristina Reyes y Fabricio Villamar, junto a su asesore, Pablo Santillá. Pero en su cuenta de Twitter, el ex asesor pidió disculpas por lo dicho en su contra.

Santillán advierte acciones en su contra. “Disculpas? Has proferido calumnias en mi contra, eso no se arregla con disculpas”, expresó.

En otro video que circula en redes sociales, también se indica que la tesis de la maestría que tiene Galarza de Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona, fue supuestamente realizada en su totalidad por su asesor Marcelo Rosero. Señalan que en los próximos días presentarán esta denuncia formalmente ante la universidad de España.

Revise el audio en: https://youtu.be/AWk9vSwLbug

Marcelo "Chelo" Rosero

asesor que hizo un postgrado online a nombre de Ana Galarza.

Documentos entregados por la fuente, cansado de los fraudes de Ana Galarza, se demuestra que Chelo Rosero fue quien realizó TODO el post grado a nombre de su jefa Ana Desde la carta motivacional pic.twitter.com/hxD5GR1U01 — Juan Di Maria (@JuanDiMaria5) 3 de enero de 2019

(PP)

Fuente: Twitter, El Comercio, EcuadorInmediato