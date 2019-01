Corte Provincial ratifica que no hubo violación de derechos tras cierre de Hospital Neumológico

Señalan que "no cuenta con los permisos, ni con la infraestructura técnica y especializada para su fin, lo que imposibilita una atención médica siquiera mínima de calidad para los usuarios" Este 02 de enero de 2019, el Ministerio de Salud Pública recibió la notificación por parte de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la que resuelve rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación de Ayuda Mutua Martha Gutiérrez, ante la sentencia dictada por la Jueza Moreno, el 07 de febrero del 2018, en la cual se declara sin lugar la Acción de Protección con Medidas Cautelares presentada en contra del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Con ello, explica la institución, se ratifica que no hubo violación de derechos, ni daños, por lo que no debe haber reparación integral a lo actuado por el Ministerio.