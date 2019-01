RESPUESTA: Asambleísta Ana Galarza admite que esposo de su familiar trabaja en su despacho (AUDIO)

Audio ANA GALARZA ENTREVISTA 03 ENERO 2019



Además, sostiene que acusaciones en su contra se tratan de una estrategia de ataque por parte de exlegisladora Norma Vallejo Ana Galarza, asambleísta del movimiento político CREO, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com habló sobre la acusación en su contra por el presunto cobro de diezmos y tráfico de influencias en el interior de su despacho realizada por uno de sus ex asesores. Ante esto, replicó afirmando que a este tipo de denuncias no le da mayor importancia, porque si fueran ciertas y tuviera pruebas debería presentar su denuncia de manera formal a las autoridades competentes.

Galarza recalcó que no le dio mayor trascendencia a esta imputación, debido a que su acusador no ha realizado ninguna denuncia formal y todo obedecería a una estrategia que fraguó con la exlegisladora, Norma Vallejo, para evitar su destitución: “Una persona que conoce de un acto ilícito y no lo denuncia se convierte en cómplice. Si al señor le consta que Cristina Reyes le quitaba a Pablo Santillán USD 1 000 dólares todos los meses, y que supuestamente la habría estado extorsionando, o si conoce que el asambleísta Palacios es un estafador debería presentar las denuncias en Fiscalía y en mi caso, debe presentar las acusaciones respectivas”.

De igual forma, confirmó que Carmen Alvarado Ulloa, una de sus asesoras que fue mencionada en el audio y que presuntamente cobraba su sueldo sin trabajar en la Asamblea es una funcionaria activa de su despacho, pero, que sus actividades se centran en realizar trabajo territorial: “Carmen Alvarado Ulloa sí trabaja en mi despacho y todas las personas que mencionó Lenín Rodríguez trabajan conmigo, ella hace trabajo territorial, como es disposición de la Presidencia de la Asamblea para mantener contacto con nuestros mandantes”.

Otras de las acusaciones de Lenín Rodríguez se centraba en que su esposo utilizaba la tarjeta de una de sus asesoras y que esta era la razón, por la cual la acompañaba a todos los actos oficiales: “No es falso que mi esposo me acompaña porque hemos recibido amenazas de muerte y las denunciamos en Fiscalía de parte de cuentas correistas en contra de mis hijos y mi persona, él nos protege junto con un guardaespaldas y personas de seguridad”.

Por otra parte, señaló que la afirmación sobre una nota que planeaba transmitir Diario El Telégrafo de este caso, es verdadera, pero, la asambleísta solicitó que previo a su publicación se contraste su versión y se solicite los movimientos financieros de su estado de cuenta y de el de sus colaboradores, algo que nunca sucedió: “Cuando ellos planeaban realizar una nota en Diario El Telégrafo, nosotros escribimos a este medio de comunicación y a la periodista que estaba realizando esta investigación que es Carla Maldonado, le mandamos un mail y un documento en el que se decía que si iban a hacer una investigación soliciten a todos los miembros de mi equipo estados de cuenta y todos los documentos necesarios”.

Para concluir, indicó que la acusación de Rodríguez sobre el trabajo del esposo de una pariente en su despacho es verdad, pero, que no existe ningún inconveniente para que laboren juntos: “El señor Marcelo Rosero, a más de ser esposo de una familiar mía es un abogado con dos maestrías y no tiene ningún impedimento legal para trabajar conmigo”.

Fuente: Ecuadorinmediato