Multas de tránsito aumentan por alza de salario

Aportes al IESS y pensiones alimenticias también se incrementan La cifra del salario básico unificado (SBU) es una referencia para las tarifas de multas y pagos de pensiones alimenticias, infracciones de tránsito, ordenanzas municipales, regulaciones laborales, aportes al seguro social y otros pagos que subieron a partir de este mes, en vista de que el salario pasó de USD $386 en el 2018 a USD $394 en el 2019.

Por ejemplo, la sanción de los conductores que invaden el carril exclusivo de la Metrovía en Guayaquil, es un salario básico. En este caso, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) deberá también cambiar las señales de tránsito en las que se hace constar las multas por diversas infracciones, especialmente sobre exceso de velocidad, invasión de carril exclusivo, obstrucción de intersecciones, y demás.

Al respecto, la ATM indicó que le tomará unos dos meses el cambio de señales con la cifra de la multa que se impone. Similar situación se observa en las carreteras del país.

Este año la multa pecuniaria por no usar el cinturón de seguridad será de USD $59,10. Cuando el conductor estacione los vehículos en lugares no permitidos, la sanción económica será de USD $39,40 que equivale al 10% del salario básico.

Este mismo monto se aplicará a quienes invadan los carriles exclusivos, no transporten a los menores de edad en los asientos traseros o utilicen el celular mientras conducen. Las personas que manejen a exceso de velocidad deberán pagar USD $118,20. En otras infracciones también se pagará más.

Sube a USD $197 la multa para el conductor que ocasione accidentes de tránsito en los que solamente se registren daños materiales, por transportar pasajeros sin contar con autorización y conducir sin tener licencia.

En Quito, según la ordenanza metropolitana, se aplicará también multas a quienes no respeten la restricción vehicular del pico y placa en los horarios y días correspondientes.

Los aportes que hacen las empresas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que se calculan en relación con el salario básico también se modificarán con el aumento, que se hace cada año.

Situación similar influye en los valores de la tabla de pensiones alimenticias, con lo cual los pagos a los hijos aumenta en función del incremento. En el nivel uno, que es el más bajo dentro de la tabla de pensiones alimenticias, se incluye a los padres que ganan el salario o quienes tienen ingresos parecidos, no fijos.

En este caso, si el hijo es menor a cuatro años, al progenitor le corresponde pagar USD 108,54. En cambio, si el niño es mayor de cinco años, el valor aumenta a USD 110,79. Mientras más hijos tenga el padre sujeto al pago de pensión alimenticia, mayor deberá ser su contribución. Por tres o más hijos menores a cinco años, un padre que gana el sueldo básico deberá pagar USD $205,59.

Finalmente, las multas por incumplimientos electorales también se modifican. Los ciudadanos que no acudan a sufragar en las próximas elecciones seccionales de marzo del 2019 tendrán que pagar el 10% de su salario; esto quiere decir, USD $39,40. Para los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que no participen en las mesas electorales y que no hayan justificado un impedimento para cumplir con esa designación, la multa será del 15% del SBU, que equivale a USD $59,10.

Con el aumento salarial se modifican, además, beneficios como la decimotercera y la decimocuarta remuneraciones, ya sea que los trabajadores las reciban en las fechas fijadas por la Ley de forma completa o de manera mensualizada. (FO)

Fuente: El Universo - El Comercio