"Esto realmente ya es demencial, al igual que caso Balda, Gabela, 30-S", critica Rafael Correa sobre caso de Fausto Valdiviezo

Expresidente fue convocado por Fiscalía del Guayas para rendir su versión en investigación por asesinato de periodista "Esto realmente ya es demencial, al igual que caso Balda, Gabela, 20-S, aviones, deuda, etc.", reclamó el Expresidente de la República, Rafael Correa, luego de conocer que la Fiscalía del Guayas lo convocará para que rinda su versión libre y voluntaria como parte de las investigaciones que se realizan sobre el asesinato del periodista Fausto Valdiviezo.

“Más que rabia, da tristeza. Que se presten a esto los politiqueros de siempre, no debe asombrarnos, pero no fiscales, jueces, etc. Sí creí que el país había avanzado un poco más”, lamentó el Exmandatario, a través de su cuenta en Twitter.

De la misma forma, los exministros del Interior y de Justicia, José Serrano y Ledy Zúñiga, también serán convocados para dar su declaración. El motivo para llamar a Correa es porque su nombre figuró en la declaración voluntaria que rindió, vía telemática desde Miami, Estados Unidos, Fernando Yávar, el exgerente del canal de televisión en el que laboraba el periodista.

El abogado del exvicepresidente Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, también cuestionó la decisión. “Esto simplemente es absolutamente ridículo y arbitrario. Se atenta contra la racionalidad humana y contra el sistema normativo. Abiertamente demencial, y producto de la persecución política más visceral”.

Fernando Yávar, en su versión, manifestó que se reunió con el Expresidente en el salón Amarillo del Palacio de Carondelet para hablar sobre las acusaciones que se hacían en su contra y las pistas y datos que tenía sobre los supuestos autores intelectuales y materiales del crimen.

“El objetivo de la Fiscalía es convocar a todas las personas que fueron mencionadas en la declaración para esclarecer el caso”, recalcó el fiscal César Peña, quien está a cargo de la investigación.

(JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – El Comercio – Ecuadorinmediato.com