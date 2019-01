OPINIÓN (El Oro) En 14 días estudiantes de región Costa rendirán examen Ser Bachiller

Con esta evaluación se define un porcentaje de la nota de grado de alumnos de tercero de Bachillerato y el puntaje de postulación a la educación superior

El Oro.- El examen Ser Bachiller es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia y que son necesarias para poder acceder a estudios de educación superior. Diario OPINIÓN se comunicó con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), ayer 02 de enero de 2019.

En Ing. Manuel López, Director de la Dirección de Nivelación y Admisión de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), explicó que con esta evaluación se define un porcentaje de la nota de grado de los estudiantes de tercero de Bachillerato (régimen Costa, para el periodo primer semestre 2019) y el puntaje de postulación a la educación superior.

Proceso

El proceso de admisión primer periodo 2019, inició con la solicitud de “Habilitación de Cuentas” Ser bachiller, SNNA, Senescyt, en el mes de octubre del 18 al 22 del 2018, posterior la segunda fase “Inscripción” arrancó el 19 de noviembre al 09 de diciembre, con la creación de cuentas aspirantes, inscripción de aspirantes y encuesta de factores asociados.

Seguidamente desde el 13 de Diciembre al 16 de Diciembre se cumplió con la tercera fase “Auto Asignación de Sede” que comprende la asignación de sede, esta se complementa con la impresión del comprobante de asignación de sede, requisito para rendir la evaluación, los postulantes deberán hacerlo del 9 al 21 de enero de 2019. Tomar en cuenta que es obligación presentar el día de evaluación el documento de identificación (cédula, pasaporte o carné de refugiado), original, vigente y en buen estado.

Examen

La evaluación se efectuará del 17 al 21 de enero del 2019; explora la aptitud abstracta (33 preguntas), matemático (41 preguntas), lingüístico (41 preguntas), científico (20 preguntas) y social (20 preguntas). Tiene una duración de 180 minutos para la población general, y 240 minutos para la población con discapacidad.

“La Senescyt les otorga 400 puntos a todos los que rinden esta evaluación, es decir, que se debe estudiar por 600 puntos. No obstante es necesario alcanzar 700 puntos mínimo. Así mismo recordar que se toman en cuenta 155 preguntas, puesto que 5 son piloto por lo que no tienen puntaje”, indicó Guilber Nagua, presidente del Pre Universitario H&E (Hawking y Einstein) y docente G.A.R (Grupo de Alto Rendimiento).

Cronograma

A 14 días Los sustentantes pueden acceder a las pruebas liberadas de procesos anteriores para tener una referencia de cómo son las preguntas del examen, y así practicar en los restantes 14 días. Estas pruebas liberadas se encuentran disponibles en http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/pruebas-liberadas/ . Además, existe un simulador del examen, en línea, en donde los bachilleres podrán practicar las veces que requieran. Este simulador se encuentra disponible en: https://simulador.alau.org/ . El usuario y clave para rendir el examen “Ser Bachiller” no son los mismos de la cuenta Ser Bachiller. Los datos son las credenciales que se encuentran en el comprobante de sede que debió imprimir el estudiante.

¿Qué se puede utilizar en el examen?

Los sustentantes tendrán la opción de llevar el día de su examen hojas de papel en blanco, lápiz y borrador.

¿Qué no se puede utilizar en el examen?

Está totalmente prohibido el uso de dispositivos electrónicos como celulares, calculadoras, reloj con calculadora, tablets, flash memory, audífonos, iPad, iPod, etc.

Prohibido copiar

Si un sustentante fotografía o graba en video el examen, se le suspenderá la evaluación, tendrá una nota de cero y será sancionado de acuerdo al reglamento vigente. Esta medida aplica también para los sustentantes que copiaran.

Ojo- Resultados

Al finalizar el examen se entregará a cada uno de los sustentantes la hoja de aciertos, en donde constará el número de preguntas contestadas correctamente. Este documento deberá guardarse en un lugar seguro para la siguiente etapa del proceso. Las notas se publicarán aproximadamente 15 días después de la aplicación del examen. Los sustentantes deben mantenerse atentos a las fechas exactas que se difundan en http://admision.senescyt.gob.ec

Detalles

En general se da el examen ser bachiller dos veces por año y es a nivel nacional. La primera entre enero - febrero del 2019 cierre del ciclo Costa y la segunda en junio - julio 2019 cierre del ciclo Sierra y Amazonía. El examen se da previa inscripción y es a nivel nacional en todo el territorio ecuatoriano.

Todos los y las aspirantes que deseen ingresar a las IES (Instituciones de Educación Superior ) deberán inscribirse online a través de la plataforma “Ser Bachiller” de forma obligatoria estudiantes de tercero de BGU Régimen Costa y opcionalmente Bachilleres ya graduados de todo el país (Costa, Sierra, Amazonía) y participar del proceso de admisión del Primer Periodo del 2019 a las IES Públicas y Privadas de Ecuador. (VSA) (I)