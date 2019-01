"Para elegir a integrantes de CPCCS se utilizarán 3 papeletas", anuncia vocal de CNE

Además, indicó que aún no se encuentra definida la forma en la que se regulará su promoción José Cabrera, vocal Consejo Nacional Electoral (CNE), habló sobre los detalles que está ultimando esta entidad para las elecciones seccionales que se realizarán en marzo de este año. Entre las últimas decisiones se encuentran el uso de 3 papeletas para elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la regulación de su campaña, debido a que no pueden realizar autopromoción y no pueden estar auspiciados por ningún partido ni movimiento político.