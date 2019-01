Transportistas escolares: "Santiago Cuesta nos dijo que no se subiría el diésel y ahora nos encontramos con el alza de todo" (AUDIO)

Audio 01 ENERO - OSWALDO GUAMAN - PDTE FEDERACION NACIONAL TRANS ESCOLAR



Agremiación anunció que de no concretarse un acuerdo favorable con el Gobierno iniciarán una movilización a nivel nacional Oswaldo Guamán, Presidente Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional (FENATEI), se refirió al anuncio del Gobierno Nacional de retirar el subsidio a los combustibles, en especial al diésel y manifestó que en un inicio el Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, mantuvo varias reuniones con esta agremiación y afirmó que este combustible no incrementaría su valor. De la misma manera, informó que de no cristalizarse una medida favorable iniciarán una movilización a nivel nacional.

Guamán manifestó que el último fin de semana de diciembre 2018 mantuvieron una reunión con todas las agremiaciones de transporte escolar e institucional de Ecuador y determinaron de forma unánime rechazar este posible incremento al diésel: “El Gobierno nos ofreció en conversaciones con Santiago Cuesta un subsidio al transporte escolar, pero recalcamos que la modalidad es escolar e institucional y nos dijo que no podía financiar la modalidad institucional y eso resquebrajó la posibilidad de continuar conversando”.

Además, mostró su indignación, debido a que en todas las reuniones que mantuvieron previo a la publicación del Decreto Ejecutivo 619 se acordó que el subsidio a este combustible no se toparía: “Hasta el jueves antes de Navidad nos anunciaron que el incremento era para el ecopaís y extra, pero, luego nos encontramos con el Decreto Ejecutivo 619, donde prácticamente sube todo, hasta el diésel, pero en reuniones anteriores nos dijeron que no subiría y por lo tanto no tendríamos ninguna afectación”.

En este sentido, incluso afirmó que el Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, quien está a cargo de estos temas, les aseguró que no se toparía el subsidio al diésel, porque su actividad se vería sensiblemente afectada: “Santiago Cuesta nos afirmó que no se subiría el diésel y no tendríamos afectaciones, por eso empezamos a conversar de otras cosas y no se topó este tema”.

El Presidente Federación Nacional de Transporte Escolar indicó que debido a la postura del Gobierno se convocarán a sesiones permanentes y buscarán reunirse con el Primer Mandatario o uno de sus delegados el próximo lunes: “Si es necesario realizar paralizaciones o movilizaciones tendremos que hacerlas, no podemos trasladar el alto costo de combustible al padre de familia, porque es un incremento del 150%, si ahora pagan 35$ a 40$, de dónde van a pagar 120$, con esta medida quebraríamos”.

Para concluir, indicó que en el caso de acordar una compensación, se debería pensar la forma en que esté bien focalizada, ya que un vehículo en una provincia grande no consume la misma cantidad de gasolina que un vehículo en una provincia pequeña: “Nunca nos cerraremos al diálogo y buscaremos una solución, pero la reunión con el Gobierno debe darse antes del 15 de enero. Además, deben tomar en cuenta que es un país tan diverso que el recorrido en ciudades grandes y pequeñas no es el mismo, por eso, no se puede sacar un promedio para la compensación, es imposible”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato