Árbitros reclaman a FEF por retrasos en casi 5 meses de sus salarios

Entidad no habría cumplido con sus obligaciones debido a que sus auspiciantes mantienen deudas pendientes Luis Muentes, presidente de la Agremiación de los Árbitros Ecuatorianos, denunció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) todavía no ha cancelado los salarios de los colegiados desde agosto de este año, esto se daría debido a que la Ecuafútbol no ha recibido el dinero de sus auspiciantes. De igual forma, el directivo informó que a pesar de estos inconvenientes tuvieron una actuación sobresaliente en las últimas fechas del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.