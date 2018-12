Director de CNE en Azuay fue destituido tras denunciar presuntas presiones de Diana Atamaint a favor de PSC

José Astudillo aseguró haber recibido llamadas de la autoridad de organismo electoral para que acepte documentos de candidatos provinciales socialcristianos Con polémicas termina el año el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que José Astudillo fue destituido como Director del organismo en Azuay, luego de denunciar presuntas presiones de la presidenta de la institución, Diana Atamaint, a favor del Partido Social Cristiano (PSC). En redes sociales se filtró un informe escrito en el que el exfuncionario aseguró haber recibido llamadas de la autoridad del CNE para que acepte documentos de los candidatos provinciales socialcristianos.

Sin embargo, Atamaint, en su defensa, aseveró que a Astudillo “se le agradeció los servicios” porque es un funcionario de libre remoción, “como se lo hace con todo el mundo”. La decisión no está relacionada con la filtración del documento, garantizó.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, evitó pronunciarse de estos inconvenientes. “Son temas que están dentro de la jurisdicción propia de la junta provincial. Formal y oficialmente en el Consejo (Nacional Electoral) no hemos conocido la situación, por lo tanto no le puedo dar una opinión oficial”, aseguró Pita. En esa misma línea, el consejero Luis Verdesoto prefirió no comentar este tema y aseguró que dará declaraciones en los próximos días.

En el documento se puede leer: “A las 21h00, la Ing. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se comunica vía telefónica con el Director de la delegación, y le informa que un representante del Partido Social Cristiano, le ha comentado que la delegación del Azuay no le deja pasar un CD, ante lo cual se explica que si se trata de documentos complementarios como un DC, se dejaría pasar, siempre y cuando no se trate de información sustancial, como formularios y otros que no hayan estado dentro de la delegación”.

Y continúa un párrafo después: “Durante la reunión, nuevamente se recibe una llamada de la Ing. Diana Atamaint, quien manifiesta a la Junta que: ‘es importante que se reciba la documentación al Partido Social Cristiano’. Momentos después, mientras la Junta y el CNE mantenía la reunión, se escuchan gritos en la puerta de entrada a la delegación, el presidente de la Junta y el Director del CNE-Delegación Azuay acuden a ver de qué se trata y se encuentran con el Sr. Fernando Aguirre, presidente del Partido Social Cristiano, quien aprovechando la salida de personal del CNE, intenta ingresar a la fuerza, en contra de las disposición emitidas, impidiendo a empujones que el personal de seguridad pueda volver a cerrar la puerta de ingreso al edificio”.

Según Astudillo, el representante del PSC en Azuay le pidió que hable con la Directora Nacional del CNE, que estaba en línea directa a su teléfono celular. Según el ahora exfuncionario, no contestó porque era una forma de “presionar” y no “iba a arrodillarse frente a una llamada telefónica”.

Finalmente, la documentación de los socialcristianos, para la inscripción, se recibió por una decisión de la Junta Electoral, que argumentó que ésta ya había pasado una primera revisión, y además, para “propender al derecho de participación política”.

El informe detalló asimismo, que “la señora encargada de entregar la documentación había procedido a registrar los formularios y luego había salido de la Delegación del Azuay a quemar un CD como respaldo”. Astudillo mencionó que “extrañamente se van llevando la documentación”.

A través de su cuenta en Twitter, el asambleísta de Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, también denunció estos hechos. “Sra. Presidenta del @CNE @DianaAtamaint nos merecemos una explicación sobre este informe, y sobre las decisiones tomadas en #Azuay luego de haber sido presentado. Por favor explíquenos como se inscribió el PSC en Azuay”.

“Mientras para algunas organizaciones políticas existen favoritismos, tratos especiales en base a la prepotencia con que sabemos que actuan algunos #PSC a nuestros candidatos en Azuay van cuatro días sin dar contestación a sus oficios”, lamentó.

Sobre destitución de José Astudillo, director #CNE Azuay, su presidenta Diana Atamaint aclara que "se le agradeció los servicios porque es un funcionario de libre remoción". Circula un informe del exdirector sobre presuntas presiones de Atamaint para que se recepte CD del PSC. pic.twitter.com/Gb3GtPA9C9 — Tere Menéndez (@TMT30_) 31 de diciembre de 2018

(JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa/Juan Cristóbal Lloret - El Universo – El Comercio

Ecuadorinmediato.com