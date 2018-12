LOS QUE SE FUERON ESTE AÑO

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Talentos de pantalla, actores, cantantes, escritores, entre otros personajes del campo artístico ecuatoriano, enlutaron al país con su muerte. Entre las noticias que son parte del especial de Ecuadorinmediato, "Los 15 hechos de Ecuador en 2018", recordamos a algunos de los que fallecieron este año.

Hittar Cuesta

La madrugada del domingo 11 de marzo falleció uno de los más grandes guitarristas del Ecuador. Hittar cuesta, quien nació en Loja, murió a los 47 años de edad a causa de un doble paro cardíaco. Los fanáticos del rock ecuatoriano despertaron con esa triste noticia y en redes sociales dieron sus condolencias a los familiares del artista.

Hittar fue reconocido internacionalmente. Incursionó en la música desde los seis años y formó parte de la conocida banda Crucks en Karnak. También fue parte del grupo FALC, formó un dúo con la cantante Mónica Barba, y después se presentó como solista al publicar el disco "El lenguaje de los espíritus".

De esa manera el artista tuvo una carrera de más de 20 años en grupos de heavy metal, bandas alternativas y en solitario, dejando un legado por la calidad de su interpretación con la guitarra eléctrica y fue pionero en el país en la música instrumental.

Laura Mendoza Suasti

El 31 de marzo, a los 94 años de edad, falleció Laura Irene Mendoza Suasti, una de las integrantes del famoso dúo musical de Las Hermanas Mendoza-Suasti. Laura y su hermana Mercedes comenzaron su carrera musical, de forma profesional, a inicios de la década de los 40.

Las primeras canciones que grabaron fueron "Cariñito santo" y "Si el destino me aleja". Las hermanas, conocidas como el "Dúo del corazón", se iniciaron en un concurso para cantantes jóvenes que organizó Radio Quito, y que les permitió empezar una carrera musical al grabar sus temas para sellos con sede en Argentina, Estados Unidos y Ecuador. Eran especialistas en pasillos y yaravíes, pero también interpretaban san juanitos, albazos, pasacalles y tonadas.

Laura, que nació en Quito el 14 de marzo de 1924, era la primera voz y su hermana Mercedes, nacida en Guayaquil el 10 de mayo de 1927, la segunda.

Efraín Jara Idrovo

El escritor cuencano Efraín Jara Idrovo, uno de los poetas más influyentes del Ecuador, murió el 8 de abril a los 92 años. Nació el 26 de febrero 1926, y se graduó de abogado en la Universidad del Azuay, pero nunca ejerció su profesión. Se desempeñó como maestro de escuela y fue uno de aquellos seres que en las Islas Galápagos encontró una especie de exilio inspirador para su poesía. También fue decano en la Facultad de Letras de la Universidad de Cuenca y presidente de la Casa de la Cultura, núcleo del Azuay. Además, fue miembro del grupo artístico Elan y obtuvo el premio Eugenio Espejo en 1999.

Entre sus títulos más importantes están 'Tránsito en la ceniza', 'Rostro de la ausencia', 'El mundo de las evidencias' y 'Sollozo por Pedro Jara', entre otros. Este último es considerado uno de los poemas más sensibles de la poesía del país, dedicado a su hijo, muerto prematuramente en 1974. Su último libro fue ‘Alguien dispone su muerte’ (1998).

Max Berrú

El músico ecuatoriano Max Berrú, fundador de la banda chilena Inti Illimani, murió en Santiago de Chile el 1 de mayo por un cáncer, a los 75 años de edad. "Se nos fue nuestro querido Max no hay palabras para retratarlo. ¡Gracias por tanta honestidad, por tanta belleza y tanta bondad!". Ese es el mensaje de despedida que compartieron los integrantes de Inti Illimani, tras la muerte de su compañero.

El cantante y compositor se radicó en Santiago de Chile en 1962, cuando ingresó a estudiar en la Universidad Técnica del Estado (UTE). Fue en ese país donde desarrolló una carrera artística que lo convirtió en un referente de la música latinoamericana ligada a las ideologías de izquierda. Entre los éxitos de la banda están canciones como "Samba Lando", "Venceremos" y "Ojos Azules".

En 1973, cuando Augusto Pinochet llegó al poder mediante un golpe de Estado, la banda estaba de gira por Europa, por lo cual no pudieron regresar a Chile. La agrupación se estableció en Italia, desde donde se vincularon a campañas para restablecer la democracia en Chile, y finalmente pudieron regresar en 1988. Berrú dejó Inti Illimani a fines de los 90 y comenzó una carrera como solista.

Bernard Fougères

El popular presentador de televisión Bernard Fougères falleció el 5 de mayo en la clínica Alcívar en Guayaquil, a los 84 años de edad. Fougères nació en Francia, pero se nacionalizó ecuatoriano. Se radicó en Ecuador desde el 1 de mayo del 1965, al aceptar el cargo de director de la Alianza Francesa.

Al poco tiempo inició su paso por el canal Ecuavisa con el “El show de Bernard”, en donde hacía entrevistas a artistas nacionales y extranjeros. Este programa estuvo al aire hasta 1997. En el 2011 fue a Ecuador TV con el programa "Bernard en la noche". Tocaba el piano en su programa televisivo. Tiene el récord de ser la única persona que tocó ese instrumento musical en el volcán Cotopaxi. Además, fue crítico culinario. Con el seudónimo de 'Epicuro', visitaba restaurantes y hacía crónicas de los locales más importantes de Guayaquil.

Fougères sufría de problemas cardíacos que se complicaron desde 2017, cuando anunció que partía a Francia para realizarse tratamientos médicos, tras una operación a corazón abierto.

Paulina Calahorrano

La cantante ecuatoriana Paulina Calahorrano falleció la madrugada del miércoles 30 de mayo en un accidente de tránsito en Milán, Italia. Calahorrano, de 42 años, murió tras el choque entre un Porsche y un vehículo eléctrico. El accidente ocurrió cuando la cantante, que iba acompañada, intentó estacionarse tras hacer un giro en U. El Porsche impactó al vehículo, que terminó estrellado contra otros seis autos estacionados. La cantante fue trasladad al hospital de San Carlo en condición crítica. Tiempo después fue declarada muerta.

Calahorrano es oriunda del cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. Llegó a Italia hace 18 años y continuó con su carrera musical en Milán. ‘La embajadora de la música ecuatoriana’, como fue bautizada por la revista semanal Tutto, participó activamente de los eventos de la comunidad ecuatoriana migrante, no solo en Italia sino también en España.

El 15 de enero en Madrid, Paulina recibió el premio ‘Mejor Artista Internacional’ para la música latina del 2017.

Don Medardo

Ángel Medardo Luzuriaga, director y creador de la orquesta Don Medardo y sus Players, falleció a las 05h00 del martes 19 de junio, tras sufrir un paro cardíaco, en el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Tenía 80 años. Don Medardo, como se lo conocía, convirtió a su orquesta en un ícono de la musical tropical de Ecuador y llevó sus melodías a España, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y México, Estados Unidos e Italia.

Nació en Loja el 17 de septiembre de 1937. Tocaba la batería, el violín y la guitarra desde su adolescencia. Tras graduarse en el colegio Bernardo Valdiviezo, entró al Conservatorio Nacional de Quito, y al mismo tiempo, dio la cátedra de Metodología de la Música en los normales Juan Montalvo y Manuela Cañizares.

Tres años después integró la Orquesta Sinfónica Nacional como violinista. En 1965, cuando Quito fue designada sede de los V Juegos Bolivarianos, dirige el coro de 1.500 estudiantes.

Luego creó la orquesta Don Medardo y sus Players, el 11 de noviembre de 1967, con la cual grabó más de cien discos. Ganó muchos premios, entre los que se destacan el "Congo de Oro" en el Carnaval de Barranquilla, el galardón de la Compañía Remo Records de Nueva York y la condecoración del Ministerio de Cultura del Ecuador como “La orquesta del pueblo ecuatoriano”.

El artista hizo un tema para casi todas las provincias del país e hizo bailar a generaciones enteras. En Manabí fue considerado uno de los cantantes preferidos por la multitud. Temas como 'Adonay', 'A mi lindo Ecuador' y la 'Chapiadita', son clásicos bailables que popularizó la orquesta.

Irma Aráuz

La "Dama del pasillo", Irma Aráuz, falleció a los 66 años de edad, la madrugada del sábado 23 de junio como consecuencia del cáncer de riñón que padecía hace más de 30 años. La artista estaba alejada de los escenarios hace varios meses por sus problemas de salud.

Con más de 50 años de trayectoria, Aráuz empezó en el canto en su adolescencia. Su primera presentación fue en 1964, en el Teatro Central de Guayaquil. Se especializó en música nacional, pasillo, bolero y vals criollo.

Entre las canciones más populares están "Faltándome tú", "Alma herida", "Playita mía" y "Adoración". En su vida artística, Irma, quien también realizó junto a su hermana Mery el dueto de ‘Las hermanas Aráuz’, tiene cerca de 500 temas grabados entre pasillos, boleros y valses, en producciones masterizadas en discos de vinilo, casetes y discos compactos.

Miguel Ángel Villamar

El actor Miguel Ángel Villamar Jiménez, de 26 años, murió la madrugada del domingo 24 de junio en un accidente de tránsito en Guayaquil. La noticia se dio a conocer desde la cuenta de Instagram del programa “Calle y Risa” de Canal Uno, en el que Miguel se ganó el cariño del público con el personaje de “Micky”.

Miguel Ángel era un artista de la calle y su oficio era hacer reír a las personas. También animaba eventos.

El accidente ocurrió cuando el actor conducía su moto y fue impactado por un vehículo desconocido que circunvaló de manera brusca, golpeando el costado de la moto. Miguel Ángel fue lanzado varios metros hasta caer en la acera.

El estruendo alarmó a los moradores, quienes salieron de sus casas para observar lo que había sucedido. Varios llamaron a la central de emergencia del ECU-911. Minutos después una ambulancia con personal médico llegó al sitio, pero ya el actor no tenía signos vitales.

Richard Sánchez

El vocalista de la conocida orquesta Los Diamantes de Valencia, Richard Sánchez Gorozabel, falleció la noche del 5 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 2.5 de la vía perimetral de Balzar, en Guayas. El artista, de 36 años de edad, era oriundo de Resbalón de Rocafuerte y durante más de una década tuvo una brillante trayectoria con el conjunto musical.

Sánchez fue conocido por su alegría y dinamismo en el escenario. Junto a la orquesta recorrieron decenas de poblaciones manabitas y del país llevando su música.

En la página oficial de la agrupación se difundió un comunicado que señalaba: "Hoy en horas de la madrugada nuestro querido Richard cantante de nuestra institución sufrió un accidente que le segó su vida... todos quienes conformamos la Orquesta Los Diamantes estamos consternados y por respeto a sus familiares hacemos un pedido muy especial a quienes hayan visto lo sucedido por favor no subir ninguna foto a redes sociales por favor... mantengamos la cordura ante sus familiares y personas que lo queremos... Se lo agradecemos de ante mano".

Según familiares del cantante, el accidente ocurrió cuando Richard regresaba a casa en una motocicleta luego de haber cumplido con una presentación en Balzar. La información de la Policía indica que la motocicleta que conducía Richard fue impactada frontalmente por un tráiler. Esto supuestamente al invadir el carril contrario por evadir a una vaca o un caballo que se le atravesó en la carretera. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga.

Carlos Rubira Infante

En mayo pasado, el compositor guayaquileño Carlos Aurelio Rubira Infante, a sus 96 años de edad, fue uno de los elegidos para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Lamentablemente no estuvo presente durante la premiación, que se desarrolló el 18 de octubre en James L. Knight Center, en Miami (Estados Unidos); pues el 14 de septiembre, a dos días de cumplir 97 años, murió de un infarto en un hospital de Guayaquil.

El compositor ya había tenido quebrantos en su salud y en dos ocasiones, en este año, fue ingresado al hospital. Rubira Infante, nacido en el hogar formado por Obdulio Rubira Drouet y Amarilis Infante Villao, fue compositor de más de 400 pasillos, pasacalles, san juanitos, albazos y valses. Entre sus temas emblemáticos destacan 'Guayaquileño, madera de guerrero', 'Chica linda', 'En las lejanías, 'Esposa', entre otros.

El gusto por la música comenzó desde la adolescencia, pese a la oposición de su madre; primero le llegó a través de su primo Pepe Dresner y luego de fiestas particulares, según detalla el Museo Municipal de Guayaquil.

Rubira Infante fue el formador de varios artistas que han destacado en el ámbito nacional e internacional, como Julio Jaramillo, Fresia Saavedra, Pepe Jaramillo, entre otros.

Entre los cargos que Rubira Infante desempeñó están: Presidente de la Asociación de Artistas del Guayas (ASAG); vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), diputado alterno en el Congreso Nacional; productor de radio, y otros.

Martha Ormaza

La actriz ecuatoriana Martha Ormaza falleció el 22 de octubre, a los 59 años de edad, tras una recaída de cáncer que fue diagnosticado por primera vez en el 2013. La también directora y guionista es más conocida por su papel como 'Doña Encarna' o la 'Maruja Mona', de las ‘Las Marujas’, una de las obras teatrales más aclamadas por el público ecuatoriano.

Ormaza nació el 13 de julio de 1959 en Alausí, Chimborazo, pero se consideró quiteña, pues vivió en la capital ecuatoriana desde su primer año de edad. Estudió en la facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y obtuvo una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales.

Nunca ejerció la carrera debido a que "se decepcionó de la aplicación del derecho en el Ecuador", y en el teatro encontró su verdadera vocación. En varias entrevistas contó que su debut como actriz fue el resultado de una coincidencia. En una ocasión, acompañó a una amiga a un ensayo, donde le pidieron que reemplace a alguien que faltó. El director Raúl Guarderas la convenció de que era una actriz natural, como la cera, lista para ser moldeada. Desde entonces, fue parte de realizaciones de teatro, cine, televisión, radio y plataformas digitales (formó parte de varios sketches de Enchufe TV).

Antes de su muerte, Ormaza seguía activa en la producción teatral. De hecho, el sábado 20 de octubre se presentó la obra ‘Tres historias del mar’ en el Teatro Malayerba, dirigida por la actriz; y el 24 y 25 de octubre se estrenó ‘La serenísima madre de las flores’, escrita y dirigida por ella, que se presentó al público como un homenaje póstumo.

La también productora teatral y guionista participó en varias producciones teatrales, como 'Las criadas', 'Monólogos de la vagina', 'Trama, dama y chocolate', 'Las Marujas entre tereques', y otras. En televisión se sumó al elenco de 'Dejémonos de vainas', 'Pasado y confeso', 'De la vida real'. También apareció en las miniseries 'El chulla Romero y Flores', 'Los Sangurimas' y 'El milagro de las cuevas'. En el cine, Ormaza estuvo en el reparto de producciones como 'La Casa de Bernarda Alba' y 'La última escapada'.

Gino Molinari

El chef profesional, exconcejal de Guayaquil y presentador de televisión, Gino Molinari, falleció la tarde del sábado 17 de noviembre en su casa. La noticia fue replicada por varios talentos de pantalla y políticos del país que se solidarizaron con los familiares de Molinari, a través de sus cuentas en Twitter.

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala y la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi, expresaron sus condolencias por la pérdida de esta importante personalidad ecuatoriana.

“Falleció un hermano de la vida: Gino Molinari”, tuiteó Jairala. El prefecto acompañó su mensaje con una fotografía del exconcejal postrado en una camilla y mostrando la condecoración al Mérito que recibió su madre el pasado 8 de noviembre, en el marco de los 198 años de creación del Guayas.

El extalento de televisión luchaba hace 24 años contra la diabetes, enfermedad que dejó secuelas en su cuerpo. En la última entrevista con Diario Extra, Molinari dijo no temerle a la muerte. “Me gustaría morirme en mi cama, cama que le regalé a Sharon una vez que me visitó en mi hogar”, y le dije: cuando muera te la dejo, pero ella me respondió: no Gino porque yo moriré primero”.

(FO)

Con información de: Ecuadorinmediato - El Comercio - El Universo - Expreso - El Diario - Fuull.Ec - EFE - Manabí Noticias - 24 Ecuador - El Telégrafo - El Relato EC - BBC - Extra - Ecuavisa