Rafael Correa acusa a Santiago Cuesta de querer "privatizar" empresas públicas; Consejero se defiende llamándolo "cobarde"

Publicando un audio con sus declaraciones, Expresidente le reclamó: "Su ignorancia realmente es atrevida"; funcionario de Gobierno, respondió: "Solo tu odio e ignorancia te hace recortar mis declaraciones" Un cruce de acusaciones entre el expresidente de la República, Rafael Correa; y el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, se hizo público en redes sociales, luego de unas declaraciones que dio a la prensa y en las que habla sobre "concesionar" empresas públicas. Un extracto de sus pronunciamientos fue publicado por el Exmandatario en su cuenta en Twitter y acusó al Consejero de "ser el encargado de las privatizaciones". Defendiéndose, a través de la misma plataforma, Cuesta le respondió: "Cuando quieras debatir me avisas. Pero antes ven y defiéndete cobarde".

En el audio, el funcionario asegura que, en el momento en el que el Gobierno toma la decisión de concesionar, podrá cobrar impuesto a la renta (IR), por lo que criticó que las empresas eléctricas, por ejemplo, no paguen este impuesto. “La telefónica tampoco (CNT), el poliducto Pascuales-Cuenca, Manta-Monteverde, tampoco. Es decir, ninguna empresa estatal paga IR. En el momento en el que se las concesiona, van a pagar impuesto a la renta”.

A lo que Correa criticó: “Se los advertí: Santiago Cuesta $$ es el encargado de las privatizaciones. Para eso, desde el inicio del Gobierno, trajo a Paul Manafort al país. Su ignorancia realmente es atrevida. Algunas de sus perlas: “Las empresas estatales no pagan impuesto a la renta”. Es decir, hay que perder el 100% de utilidad para que nos paguen el 22% de impuesto. ¡Brillante!”.

Santiago Cuesta, en sus declaraciones, asegura que este proceso no se hizo antes por la “fobia” que tenía el Expresidente a las empresas privadas.

“’Fobia al sector privado’ es no entregar a privados lo que es rentable, estratégico, y fue construido con plata del Estado. Si los “empresarios” quieren hidroeléctricas, no hay NINGÚN problema: ¡que las construyan!”, respondió el Exjefe de Estado.

En este marco, afirmó que la “pésima” administración del Estado no es solo “ineptitud” del actual régimen, sino también una “estrategia” para hacer creer que lo público no vale, y “rifar el país a precio de gallina enferma”. “Esto ya lo vivimos y nos costó 2 millones de migrantes”, lamentó.

A contraparte, Cuesta le respondió: “Sólo tu odio e ignorancia te hace recortar mis declaraciones, quieres mantener las empresas estatales para que quiebren como lo hiciste con Correos del Ecuador Fabrec Tame Gama Cuando quieras debatir me avisas. Pero antes ven y defiéndete cobarde. Hasta la honestidad siempre”.

Pero Rafael Correa también le replicó: “Si un perro me muerde con furia, me duele, mas no me inmuto, porque él, como todo BRUTO, lastima, pero no injuria”. Luis Cordero. Porque Tame, Gama o Correos -que siempre perdieron plata- están mal, hay que vender CNT y el sistema eléctrico. ¡Brillante!$$$$$”.

