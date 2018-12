LA GACETA (Cotopaxi) Cuatro encapuchados intentaron robar domicilio del Prefecto de Cotopaxi

Hasta la fecha su familia ha sido objeto de 5 robos Cuatro encapuchados ingresaron hasta los patios del domicilio del Prefecto de Cotopaxi, ubicado en el barrio Galpón Loma de la parroquia Belisario Quevedo, el hecho logra ser evitado debido a la intervención del guardia de seguridad según el Prefecto, quien les arrebató el arma y realizó disparos, la Policía inició el proceso de investigación para dar con los responsables.

Mediante una rueda de prensa, el prefecto de Cotopaxi Jorge Guamán junto a su esposa, expresaron su preocupación al mismo tiempo dijo que la familia está pasando un momento complicado debido a la presencia de un grupo de presuntos ladrones que ingresaron al patio de su casa ubicada en el barrio Galpón Loma de la parroquia Belisario Quevedo, hecho registrado la madrugada de el día jueves aproximadamente a las 02:15.

Indicó que, según versiones del guardia de seguridad, las personas que habían ingresado hasta el patio de su casa eran cuatro individuos encapuchados, donde el guardia pudo quitarles el arma y con la misma realizó algunos disparos.

Guamán señaló que la familia hasta la fecha ha sido objeto de cinco robos, cuatro veces el domicilio ubicado en Belisario Quevedo y uno en las oficinas de su hija ubicado en el sector de Rumipamba, aseguró que los cuatro hechos anteriores no fueron públicos porque pensaba que eran hechos aislados, pero los dos últimos son de mayor contundencia, el jueves anterior ingresaron a la residencia del barrio Rumipamba, donde los ladrones rompen el cerco eléctrico e ingresan al interior del inmueble buscan documentos y finalmente se llevan una computadora, y a los ocho días de este robo se da el hecho en su domicilio (registrado ayer), lo cual sí preocupa dijo la autoridad.

Estos hechos nos llevan a pensar que esto no se trata de un robo común, no se trata de un tema aislado, al contrario es un tema que vincula al hecho político; el Prefecto comedidamente pidió que para ser político no hay que recurrir a la violencia, al contrario debemos preparar, contar con propuestas y que las mismas sean debatidas, la politiquería lleva a los temas de violencia, riñas y posibles enfrentamientos que no lleva absolutamente a nada.

El Prefecto, dijo que acudiera a la Fiscalía de la provincia a presentar la respectiva denuncia con el objetivo que las instancias respectivas como la Fiscalía y la Policía Nacional realicen las investigaciones del caso y den con los responsables de este hecho de intento de robo a su domicilio, apuntó.

La autoridad recordó que el guardia de seguridad pertenece a una compañía de guardias profesional, y que a raíz de los hechos violentos registrados por algunas ocasiones (cuatro) sugirieron que el Prefecto tenga una persona que le acompañe en el domicilio.

Dijo que el arma arranchada por el guardia de seguridad a los antisociales (un revólver) y que está en manos de la Policía Nacional ayudará al proceso de investigaciones.

Guamán dijo que frente a los hechos está pensando ir a vivir en otro lugar, el hecho será analizado por la familia, pero por ser una persona pública puede ser localizada en cualquier sitio y sobre todo cuando de por medio existe mala fe dijo la autoridad.

Por su parte el Jefe de Policía del Distrito Latacunga, Ney Jiménez, indicó que dentro del hecho sucedido en el domicilio del Prefecto, existe un testigo presencial como es el guardia de seguridad, quien presumiblemente le quitó un arma a los delincuentes y realizó disparos, anunció que el Prefecto deberá dar toda su colaboración para el proceso de investigación y dar con la captura de los cuatro sujetos que quisieron atentar contra el domicilio de la autoridad o cuáles eran sus intenciones, dijo que existió invasión a la propiedad privada y la presencia de un arma de fuego en el lugar.

Respecto al arma de fuego, se trata de un revólver, por lo tanto las instancias respectivas deberán realizar los peritajes pertinentes, además el Prefecto y el guardia deberán dar sus versiones del hecho, esto como parte de una investigación profunda que recién inicia dijo el Oficial de Policía, en este marco calificó como fundamental la denuncia en la Fiscalía por parte del Prefecto.