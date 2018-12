Estudiante trans sufre discriminación en unidad educativa, denuncian colectivos

Le exige que mientras no cambie su sexo con una operación, se vista "como hombre". Caso contrario, no la gradúa, según la denuncia presentada Colectivos LGBTI del país denunciaron un supuesto caso de discriminación por parte la directora del Colegio de la Ciudad de Balzar, Guayas, a una estudiante trans de esta unidad educativa. Explican que la directora "ha amenazado a la alumna trans de no permitirle graduarse si no va vestida de "hombre", debido a que la adolescente no está operada".