Detienen a involucrado en asesinato de policía en El Oro

Ciudadano también será investigado por asalto y ataque a dos personas más, en Arenillas La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que Diego Gregorio P. G., único sospechoso del asesinato del sargento segundo, Clímaco Joselito Cañar Romero, de 52 años, recibió orden de prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia realizada este 26 de diciembre. El uniformado recibió un disparo durante la detención de este sujeto, quien atacó a un ciudadano en el sector La Barraca, de la parroquia Puerto Bolívar en Machala.

Además, el involucrado será investigado por el crimen de Elías Jacinto M.D., de 52 años, y por las heridas causadas a Ricardo Artemio R.T., a quienes atacó antes de disparar en contra del uniformado.

Romo precisó que el presunto responsable del crimen tiene tres detenciones anteriores: por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tentativa de femicidio y robo. Sin embargo, en ninguno de esos casos ha recibido sentencia. Por ello, hizo un llamado a la administración de justicia para que actúe con celeridad.

“En la lucha contra la delincuencia hay una cadena de responsabilidades. Una parte es de la Policía y hay otras que tienen que ver con jueces y fiscales. La Policía no administra justicia, no juzga y no dicta sentencias. En un Estado de Derecho eso lo hace la Fiscalía y los jueces. Nosotros trabajamos en la parte que corresponde a la Policía y a las políticas de seguridad pero esto queda incompleto si no se cuenta con el trabajo decidido y valiente de fiscales y jueces”, enfatizó.

El Comandante General de la Policía, Nelson Villegas, se unió al pedido de justicia: “nos solidarizamos con su familia. Pedimos que se haga justicia, para que no quede en la impunidad este tipo de delitos”.

Asimismo, resaltó que uno de los lemas de la profesión es ofrendar hasta la propia vida si fuera necesario y lamentó que el sargento Cañar, por cumplir con su trabajo y por servir a la ciudadanía, haya sido víctima de la delincuencia.

La mañana de este 26 de diciembre, la Ministra acompañó a la familia del uniformado, en representación del Gobierno Nacional, a su sepultura. Romo expresó su pesar y brindó su apoyo a los deudos del efectivo. “Es un momento de mucho dolor para la Policía Nacional y para el Ministerio del Interior. También estoy aquí presentando las condolencias y la solidaridad del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Siempre que un policía sacrifica su vida para cuidarnos debe ser un motivo de tristeza y también de gratitud del país”.

Clímaco Joselito Cañar Romero era parte del Distrito Puerto Bolívar y laboraba en la Unidad de Policía Comunitaria. Fue parte de la Policía Nacional desde el año 2002 y antes de prestar sus servicios en El Oro laboró en Azuay y Guayas.

