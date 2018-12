MORENO SE "RESBALA" HACIA ABAJO CADA DÍA EN LAS ENCUESTAS, SIN FRENO

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Las encuestadoras del país se han ocupado de medir la labor y credibilidad del Primer Mandatario ecuatoriano en este 2018. En distintos momentos y atravesando diferentes fatalidades, decisiones y cambios, el Presidente de la República, Lenín Moreno, cae estrepitosamente en las encuestas. Ya pasaron los días en que los números daban una enorme popularidad a Moreno.

En este 2018, el Presidente Lenín Moreno ha enfrentado varios desafíos, entre ellos, el llamado a consulta popular, que devino en la integración del Consejo de Participación Ciudadana. En medio del alboroto político tomó medidas económicas, como la eliminación de subsidios. Además, enfrentó el lío en la frontera que escaló con el secuestro de tres periodistas y dos civiles, quienes murieron. Otros temas más como el caso Assange, Chevron, que han variado la opinión de los ecuatorianos sobre la credibilidad y apoyo a la gestión del Primer Mandatario.

Opinión Pública Ecuador

En su estudio del 10 y 11 de marzo, consultó sobre la gestión del Mandatario, logrando en muy buena: 2.7%, buena: 59.4%, mala: 27.4%, muy mala: 5.0%, no conoce de su labor: 1.4% y N sabe o no responde: 4.2%.

En abril, la labor del presidente de la República, Lenín Moreno, fue calificada como buena por el 59,5%, mientras que el 27,1% la consideró como mala.

El 66,4% tenía una opinión favorable del Mandatario, mientras que, el 30,5%, desfavorable.

Entre el 21 y 22 de julio pasado también se midió la gestión del Jefe de Estado, en el rubro de muy buena logró el 2.4% y como buena el 49.4%, dando una cifra positiva del 51.8%.

En septiembre, Opinión Pública dijo que el 48,8% de los ciudadanos consideraron que la labor del Presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido mala.

Para diciembre, se levantaron nuevos datos, en Quito, por ejemplo, según la encuestadora, un 44,7% califica como buena a la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno, mientras que, un 41% como mala.

CEDATOS

La encuestadora arrancó este año dando cifras parciales y totales. Por ejemplo, reportó que un 65.3% en febrero y 60.1% en marzo aprobaban la gestión del Mandatario; en cuanto al promedio de aprobación de los diez primeros meses de gobierno, la cifra se ubicó en el 71.9%.

En cuanto a la credibilidad en la palabra del Mandatario Moreno, 61.2% en enero de 2018; 60.1% en febrero y 59.5% en marzo 2018. El promedio de credibilidad en los primeros 10 meses de gobierno fue del 63.7%.

En mayo, Lenín Moreno, contó con un 46% de aprobación a su gestión. Para junio, la gestión del Jefe de Estado logró un 45,9% de aprobación. En otro rubro, un 53.8% no le creía al Presidente de Ecuador frente a un 42.0% que sí.

A finales de agosto, en cambio, un 51.6% no conocía sobre las nuevas directrices que tomó en la época el Gobierno de Lenín Moreno; el 36.3% aprueba las mismas, el 32.7% no las aprueba y el 31% no opinó al respecto.

Al ser consultados sobre la eliminación del subsidio a la gasolina Súper y su incremento a $2.98 el galón, el 23.6% aprobó la decisión, el 73.8% desaprobó y el 2.6% no sabía o no respondía.

Para septiembre, el 55,4% del universo encuestado desaprobaba la gestión del Presidente. En octubre, el 41.1% aprobaba la labor, el 51.4% la desaprobaba. Al consultar sobre si creen en la palabra del Presidente Moreno, el 36.9% sí creía, el 59.3% dijo que no.

La última medición del año, la hizo pública CEDATOS el 20 de diciembre; el estudio se cerró el 17 del mismo mes: 37.6 por ciento de los entrevistados en el país aprueba la gestión del Presidente de la República; el 54.6 la desaprueba y el 7.8 no sabe o no responde.

El 35.8% sí cree en la palabra del Presidente de la República; el 61.3 por ciento no cree y el 2.9 por ciento no precisa respuesta.

Perfiles de Opinión

El estudio de febrero y marzo arrojó el siguiente resultado: 61.23% no creía en Moreno, mientras que un 38,77% confiaba en él. Un 48,36% calificó su gestión como buena, el 38,60% como mala y un 8,61% como muy mala:

“La calificación a la gestión del Presidente ha tenido una decadencia en los últimos tres meses, si es que nosotros evaluamos en enero era el 66%, en febrero 65% y en esta última al 48%”, comentó en aquella ocasión Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión.

Entre el 21 y 22 de abril se hizo otro estudio, Perfiles de Opinión publicó que el 44,17% consideraba como buena a la gestión del Jefe de Estado, un 2,34% como muy buena, es decir, un 46,51% creía que su labor era positiva. Mientras que, un 43,13% la calificó de mala y un 10,36% como muy mala, es decir, un 53,52% la calificó como negativa.

En junio, los estudios revelaron datos de la gestión: 48,58% calificó como buena, 40.22% como mala, 8,42 % de muy mala, 2,62 de muy buena, y 0.16 por ciento no respondió.

Como muy buena 3.28%, buena 49.90%, mala 35.00% y muy mala 11,82%, así reflejaron las cifras sobre la gestión en julio la empresa Perfiles de Opinión.

En la encuesta del mes de agosto, Perfiles la labor del Primer Mandatario logró el 43.15 por ciento de calificación entre muy buena (1.63%) y buena (41.52%). En septiembre, hubo una calificación negativa en la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno, con un 62.23%

En noviembre, el 28,55% de los 910 entrevistados le creían al Presidente de la República, Lenín Moreno. En cuanto a la calificación de la gestión, un 43,80% consideró que ha sido mala, un 14,89% muy mala, un 38,28% buena y un 2% muy buena (40,28% sumando muy buena y buena).

Click Report

La encuesta de Click Report, realizada entre el 5 y 6 de mayo de 2018, da cuenta que un 60% de entrevistados consideraba que la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, era mala. Un 40% dijo que era buena, a un 54,1% le desagradaba la figura del Jefe de Estado y a un 45,9%, le agradaba

En junio, en cambio, el 42,5% de la población señaló que la gestión del Presidente Moreno ha sido buena y el 57,5% ha respondido como mala. Sobre la credibilidad del Presidente, con respuestas de sí o no, el 36,1% señaló que sí le creía versus el 64,9% de la población que dijo que no.

Para julio, la encuestadora Click Report mostró que el 43,4% de la ciudadanía consideraba que la gestión del Presidente era mala.

Entre el 3 y 4 de agosto la empresa aplicó un estudio para conocer las cifras de aceptación, 38.2% dijo que sí creía en la palabra del Mandatario, pero, en cambio, el 61.8% que no. Sobre si le agrada o no al encuestado el Primer Mandatario; le agradaba al 48.4%; le desagradaba al 51,6%. En relación a la gestión del Jefe de Estado, como buena la calificó el 42.0%, como mala el 58.0%.

Un nuevo estudio de Click Report estableció que un 61.2 por ciento de los encuestados creía que la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno, es mala; a contraparte, un 38.8 por ciento cree que es buena.

En octubre, un 62,6% de los encuestados consideró que la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno, era mala, mientras que, un 37,4% creía que es buena.

Un 65.5 por ciento de encuestados, en noviembre, creía que la gestión del Presidente de la República, Lenín Moreno, era mala.

Para cerrar el año, las cifras del mes de diciembre indican que el 61.4 cree que la gestión es mala frente a un 38.6% que dice que es buena.

Otras

La encuestadora NUMMA informó que, hasta junio de 2018, la gestión y credibilidad del presidente de la República, Lenín Moreno, llegó hasta un 55,6% de entrevistados que la aprueba. Mientras que, un 32,9%, la desaprobaba Asimismo, la opinión sobre el Jefe de Estado, como buena, era del 60,5%; mientras que, la mala era del 29%.

En septiembre, Quantum publicó que un 64%, en Quito, creía que la gestión del Presidente era negativa. En Guayaquil, un 62% tenía la misma opinión. En cuanto a la consideración como persona, en la capital, un 58% indicó que era mala, mientras que, en Guayaquil, compartió el señalamiento en un 51%.

En noviembre, la misma empresa, dijo que el 65% en Quito y el 51% en Guayaquil consideran negativa la gestión del Primer Mandatario en ese tiempo de Gobierno.

De su lado, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en noviembre, detalló que del universo encuestado, el 56,6% de los ciudadanos desaprueban la gestión del actual Gobierno de Lenín Moreno.

En noviembre, el Gobierno de Ecuador difundió los resultados de la encuestadora de origen francés Ipsos SA, en la que se establecía a Lenín Moreno como el tercer mandatario latinoamericano con imagen más favorable.

El Mandatario ecuatoriano mantenía a esa fecha un 59 % de imagen positiva. La aprobación a la gestión del Primer Mandatario también fue analizada en los países de la región y ascendía al 51 %; mientras que aquellos que lo aprueban firmemente son el 8 % (59 % en el global).

Estas cifras reflejaron la opinión de “ciudadanos informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública, como periodistas y otros líderes de opinión destacados, que difunden regularmente sus puntos de vista en los medios de comunicación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y una muestra representativa de América Central y el Caribe. De ellos, el 54 % son colaboradores de periódicos con edición diaria, 38 % en páginas web de noticias, 35 % en radio, 23 % en revistas y 20 % en televisión de señal abierta”, detalló SECOM cuando informó de las cifras.

