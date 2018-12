Esteban Albornoz defiende Coca Codo Sinclair: Ecuador ha ahorrado cerca de USD $1.200 millones desde su operación

Además, ha abastecido cerca del 30% de energía que ha consumido el país en 2018, aseguró asambleísta El reportaje de The New York Times, que hace referencia al Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair como "una represa que se resquebraja", causó varias críticas. El expresidente Rafael Correa lo calificó como "impreciso", con lo cual coincidieron los asambleístas y exministros de Energía y del Interior, Esteban Albornoz y José Serrano. "Carece de sustento técnico, no es una investigación rigurosa", criticó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento.