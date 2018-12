Salario 2019 "será un equilibrio basado en técnica no en política", insiste Ministro de Trabajo

Hoy se firmaría el acuerdo entre trabajadores y empleadores El Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aseguró que el Gobierno Nacional fijará el salario 2019 basado en aspectos técnicos y no en políticos. Informó que hoy se firmará el acuerdo entre los empleados y empleadores sobre la cifra que estaría en un rango entre USD$6 a USD$11.

Existen tres escenarios basados en temas técnicos y ninguno de los tres busca afectar el poder adquisitivo de los trabajadores, dijo el Ministro, así como tampoco persigue restarle competitividad al sector empresarial.

"Va a ser fijado técnicamente, igual que el año pasado, con el aumento del año pasado, de esos 11 dólares, se cubrió, en el transcurso de este año, la canasta básica, es decir, fue acertada la forma en que el Gobierno Nacional fijó el año pasado el aumento, este año no va a ser distinto", indicó.

El año pasado no hubo despidos masivos, procesos inflacionarios, detalló Ledesma.

Más allá de que empleadores y trabajadores no se pusieron de acuerdo en el salario, según Ledesma, sí pactaron en que, desde enero, van a sentarse a trabajar con el Estado para que en diciembre del 2019, se eleve el poder adquisitivo del trabajador sin que se generen procesos inflacionarios.

"¿De qué me sirve subir ese sueldo, si ese sueldo se traslada al precio de venta del bien o servicio? Esta es la técnica contable", indicó en declaraciones para Teleamazonas.

Ledesma explica que las propuestas para el incremento, tanto de trabajadores como empresarios, han sido muy opuestas, pero que se ha podido llegar a un acuerdo razonable.

“Los empresarios empezaron pidiendo una moratoria de USD$0, luego, en la segunda reunión, se presentó, por parte de ellos, una propuesta de USD$4, que es la inflación, llegamos casi a terminar un acuerdo en USD$6. Los trabajadores, por un lado, iniciaron con USD$46, luego, bajaron a USD$22, luego, fue el 12, y, luego, el 6 por ciento, y, luego, ellos se acercaron bastante también a una posibilidad de un rango de USD$10 – USD$11” dijo.

"Será un equilibrio basado en técnica no en política, no podemos tomar decisiones políticas porque no van a responder a la realidad del crecimiento económico", acotó.

Con información de Teleamazonas y Ecuadorinmediato

