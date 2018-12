MARÍA FERNANDA ESPINOSA, PRIMERA MUJER LATINOAMERICANA EN PRESIDIR LA ASAMBLEA DE LA ONU

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 En medio de un conflicto armado en la frontera norte de Ecuador y con críticas a su gestión como Canciller ante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio, así como el inicio de un juicio político en su contra, María Fernanda Espinosa ganó la Presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su edición 73, siendo la primera mujer de América Latina y el Caribe en ocupar el cargo. La noticia forma parte de "Los 15 hechos de Ecuador en 2018".

Después de 45 años Ecuador lidera el órgano más importante dentro del seno de Naciones Unidas con la elección de María Fernanda Espinosa para la Presidencia. La ecuatoriana obtuvo 128 votos a favor y 2 abstenciones.

“Por esta razón, todos los Estados ganamos, porque al fortalecer las Naciones Unidas estamos avanzado en la construcción de sus pilares de paz y seguridad", expresó Espinosa en su discurso tras la elección.

La contrincante de Espinosa fue Mary Elizabeth Flores, de Honduras. El gobierno hondureño aseguró que Quito se había comprometido, en 2015, a respaldar su candidatura, a cambio del apoyo de Honduras al ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que las autoridades ecuatorianas lo niegan.

Sin embargo, “sorpresivamente” Ecuador presentó la candidatura de Espinosa en febrero y Honduras exigió que retire su postulación. Según Espinosa, “Ecuador pidió un intercambio mutuo de candidaturas hace algunos años cuando se daba la elección de jueces para la Corte Interamericana. Pide Ecuador un intercambio de votos y Honduras no contesta, hasta días antes de la elección, cuando dice que unilateralmente apoya”.

Además, indicó que por 10 meses la candidatura hondureña no contó con el endoso de América Lantina y el Caribe porque “no tuvo apoyo y acogida”.

Ecuador atravesaba una crisis en la frontera norte con varios militares muertos y el secuestro y posterior asesinato de dos reporteros y su conductor. La falta de coordinación en cuanto al cruce de información entre ambas naciones fue evidente y, desde sectores de oposición, con 59 firmas presentaron, en mayo, un pedio de juicio político en su contra por supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte, migración y política exterior.

Juicio que quedó estancado y no avanzó a mayores instancias más que a su ingreso en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debía aprobar o no esta solicitud, pero hasta la fecha no se ha pronunciado. Para Espinosa, “se trata claramente de una persecución política para evitar que Ecuador esté debidamente representado, a los 45 años, en la Asamblea de la ONU”.

Los familiares de los periodistas asesinados también criticaron la gestión de Espinosa, sobre todo, cuando el presidente Moreno ordenó la desclasificación de la información y, desde la Cancillería, se les entregó “notas de condolencia y notas que se pueden descargar de la página web de la Cancillería”. Por ello, expresaron que se siente “burlados” con la entrega de estos documentos y piden, hasta ahora, que se desclasifique toda la información.

Al término de sus funciones como Canciller, para asumir la presidencia de la Asamblea General de la ONU, aseguró que defendió y “siempre defenderá” el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos, la no injerencia en asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos.

Otro cuestionamiento fue que haya viajado, en los meses previos a su designación, para realizar su campaña. Espinosa recalcó que cumplió con su rol de Canciller y que no ha hecho campaña, hasta el 24 de mayo de este año, que pidió una licencia para dedicarse de lleno a su candidatura.

Una Presidencia de “puertas abiertas”, ofertó Espinosa, quien garantizó que impulsará “todas las acciones que estén a mi alcance, para que esta Asamblea desempeñe un rol central para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Hoy, la primera mujer de Latino América y el Caribe, lidera la Asamblea General de la ONU, que estará a su cargo por un año.

