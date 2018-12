Excavaron casa del pastor sospechoso de desaparición de Juliana Campoverde

Además, están verificando si sangre encontrada en casa de Jonathan C. es de la joven desaparecida en 2012 Este 30 de diciembre concluye la instrucción fiscal del caso de la desaparición de Juliana Campoverde, tras seis años de investigaciones. Las autoridades solicitaron nuevas diligencias en la casa del principal sospechoso, el pastor Jonathan C., entre ellas, pruebas de "luminol" que detectaron rastros de sangre. Por ello, los padres de la joven, así como el principal sospechoso junto a su esposa, acudieron a Criminalística a realizarse nuevas pruebas de ADN para comprobar si la sangre pertenece a Juliana. Además, se excavó esta tarde la casa del religioso, pero no se encontró nada.