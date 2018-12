Rafael Correa advierte "estrategia de desprestigio" contra obras emblemáticas de su gobierno para privatizarlas

Cuestionó "imprecisiones" y datos "absurdos" en artículo de The New York Times, que relata situación de proyecto Coca Codo Sinclair y deuda con China "El gobierno ecuatoriano apostó por China para una represa que ahora se resquebraja" es el título del reportaje de The New York Times, que hace referencia a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y que mereció serias críticas de parte del Expresidente de la República, Rafael Correa. El exmandatario aseguró que el artículo "está repleto de imprecisiones", pero además, "utiliza, exclusivamente, ‘entrevistas’ de opositores políticos". "Se trata de una estrategia de desprestigio contra las obras más importantes del Estado, con el fin de privatizarlas a precios irrisorios", cuestionó.