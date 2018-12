EL TIEMPO (Cuenca) 19 nombres buscarán su voto

Existen 11 candidatos para Alcaldía y 8 para Prefectura Ayer cerró el proceso de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, donde hubieron 11 pedidos de aprobación para la Alcaldía de Cuenca y ocho para la Prefectura del Azuay. La Junta Provincial Electoral analizará los requisitos y recibirá objeciones de las organizaciones políticas.

Un plazo de 24 horas tiene la Junta Provincial Electoral desde las 18:00 de ayer, para analizar, aprobar o descartar las cerca de 900 candidaturas presentadas en el Azuay. De entre ellas, 11 políticos postularon a la Alcaldía de Cuenca y ocho más lo hicieron para ocupar la Prefectura.

En la jornada del jueves se inscribieron para la Alcaldía de Cuenca Pedro Palacios por el partido Ecuatoriano Unido, Juan Campoverde por el Partido Sociedad Patriótica, César Landívar por el partido Avanza, Jefferson Pèrez por el movimiento Renace, Lauro López por Conciencia Ciudadana, Jaime Astudillo por el movimiento Contigo y la exconcejala Norma Illares por el movimiento Libertad es Pueblo.

También se inscribieron, para la Prefectura del Azuay, el exgobernador Fernando Aguirre por el Partido Social Cristiano y la exviceprefecta María Cecilia Alvarado por la Izquierda Democrática, ID.

Ayer, los primeros en arribar al Salón de la Democracia fueron los representantes de Fuerza Compromiso Social, ahora partido de la Revolución Ciudadana, quienes en medio de reclamos por las medidas de seguridad, que asumieron como dificultades para su inscripción, postularon a Gustavo Jara para la Alcaldía y a Manuel Alvarado para la Prefectura. El primero fue candidato a asambleísta por Alianza PAIS, y el segundo ocupó la Tenencia Política de Checa. Ofrecieron retomar las políticas de Rafael Correa.

Tras ellos completó sus requisitos Andrés Peñafiel, exdirector de Desarrollo Social Municipal, quien se inscribió para la Prefectura por el movimiento Democracia Sí, que apoyará a Pedro Palacios, que busca la Alcaldía. Peñafiel ofreció un proyecto de desarrollo económico y social.

También en la mañana, a bordo de un auto clásico, el empresario Jaime Rodas y el dirigente barrial Santiago Méndez se apuntaron a la Alcaldía de la ciudad y la Prefectura del Azuay respectivamente. Ambos pertenecen a las filas del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, dirigido a nivel nacional por Álvaro Noboa. La generación de empleo y combate a la corrupción fueron parte de su discurso.

Hacia el mediodía, acompañados de una caravana, Marcelo Cabrera y Esteban Bernal volvieron a llegar juntos a la delegación del CNE para postularse a la Alcaldía y a la Prefectura. Ya lo habían hecho en el 2009 cuando perdieron ante Paúl Granda y Paúl Carrasco.

Inscribieron además sus listas de concejales, entre las que figuran los ediles Xavier Barrera, antes director cantonal de Alianza PAIS, y Paola Flores; así como funcionarios municipales, como Alfredo Aguilar, exgerente de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV; y el presidente de la Cámara de Construcción, José Jaramillo.

En su discurso, Cabrera evitó referirse a los proyectos pendientes de su administración y señaló que no pedirá licencia hasta el inicio de la campaña electoral, situación que puede ser objetada ante el pleno del CNE.

Bernal, en tanto, ofreció construir una carretera que una a Cuenca con Guayaquil en aproximadamente una hora de recorrido, pero no dio más detalles.

En la tarde arribó al Salón de la Democracia el dirigente indígena Yaku Pérez Guartambel para presentar su candidatura a la Prefectura del Azuay. El movimiento había anunciado la postulación de Diego Delgado a la Alcaldía de Cuenca, pero esta no llegó a concretarse. El discurso de Pérez se centró en la defensa del agua y el fortalecimiento de la economía popular basada en el agro.

A las 17:00 llegó hasta la delegación del CNE una caravana en respaldo a la presentación de la candidatura de Paúl Carrasco a la Alcaldía, y de Geovanny Palacios a la Prefectura del Azuay. Se inscribieron por la alianza entre Participa y Juntos Podemos, ambos movimientos dirigidos por el propio Carrasco, y sumaron el apoyo de un grupo de Alianza PAIS, que logró la inclusión de cinco de sus cuadros entre los candidatos a las concejalías por Cuenca.

Las casillas para ediles también presentan a los concejales salientes Cristian Zamora, antes director cantonal de Igualdad, Dora Ordóñez y Carolina Martínez, quien llegó al cabildo por Alianza PAIS.

Análisis

Las inscripciones que se recibieron hasta las 18:00 serán analizadas por el centro de cómputo del CNE para verificar que cumplan con los requisitos vigentes. Los candidatos tendrán hasta 24 horas para completarlos, tiempo que también tiene la Junta Provincial Electoral para definir si las inscripciones son o no son aceptadas.

El presidente de la Junta Provincial Electoral, Hernán Morales, indicó que al inicio del proceso esperaban unos 4.500 candidatos, pero se recibió una cuarta parte de lo previsto. Informó también que los precandidatos que no lograron ingresar su documentación hasta las 18:00 de ayer no tendrán un nuevo plazo para hacerlo, y no existe una instancia a la que puedan apelar dicha decisión.

De acuerdo con el cronograma electoral, la campaña iniciará oficialmente el 2 de febrero próximo. Mientras llega esa fecha, los candidatos inscritos no podrán hacer propaganda, bajo pena de sanciones y la imputación al gasto electoral. También se vigilará la imagen de los gobiernos autónomos descentralizados, para evitar que estos promocionen el nombre, perfil o partido de los inscritos, detalló el funcionario electoral.