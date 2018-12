"BOLILLO" GÓMEZ VUELVE A LA "TRI" Y BUSCA LLEGAR A CATAR 2022

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Hernán "Bolillo" Gómez regresó al Ecuador para dirigir a la "Tri" con miras a clasificar para el mundial de futbol en Catar 2022. El técnico colombiano fue presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en agosto. La incorporación del DT se dió luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, donde dirigió a Panamá a la que llevó a su primera cita mundialista.

“Sí he tenido opciones de ir a otros países pero para mí esta es una ilusión. La llegada mía no es improvisada. Yo siento un apoyo total en todos los aspectos para mi trabajo, me reuní con varias personas importantes del futbol. Yo escogí venir a trabajar en Ecuador, no porque no tenía a nadie más, no le voy a regalar nada a nadie y poder llevar a Ecuador al mundial de Qatar”, aseguró

El DT colombiano comentó que estaba muy contento de volver a Ecuador, “estoy en mi casa este fue un lugar que nunca olvidé y siempre pensé que sería un país a donde regresaría. Tengo fe y confianza que unidos vamos a salir adelante”. Gómez recordó que es importante la unión para llegar a los objetivos, “hay cualquier cantidad de jugadores de fútbol hay que hacerlos buenas personas para que sean los mejores”.

“Bolillo” Gómez fue el primer técnico que clasificó a la selección de Ecuador a un mundial en 2002. El estratega colombiano en 2018, disputó cinco partidos internacionales con la “Tri” con un equipo variado de jugadores. Los primero cotejos fueron contra Jamaica y Guatemala, la selección obtuvo la victoria por 2 tantos a 0 en ambos encuentros.

En los siguientes cotejos entre Omán y Catar el plantel no consiguió buenos resultados tras empatar con el primero y perder ante el anfitrión de la próxima copa del mundo por 4 tantos a 3. El último partido amistoso que jugó Ecuador fue contra Perú en territorio del país vecino, los convocados alcanzaron la victoria por 2 goles a 0. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato