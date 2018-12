Trabajadores rechazan incremento de combustible y piden alza salarial

Consideran que no "existe una voluntad política del Ejecutivo", por ello, saldrán a las calles a levantar su voz en rechazo a estas medidas "que afectan a los trabajadores" Edgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores, manifestó su preocupación por que "cada fin de le corresponde nuevamente paquetazos, medias antipopular a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano". Considera que el Gobierno puede optar por otras medidas que no "perjudican" al pueblo ecuatoriano. Además, lamentó que desde el sector empresarial no se quiera realizar un aumento al Salario Básico Unificado.