Gremio de taxistas rinde versión en Fiscalía por presunto delito de paralización de servicio público

Autoridades buscan definir los hechos del pasado 29 y 30 de noviembre en Quito Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxistas de Pichincha, acudió a la Fiscalía para rendir versión por las movilizaciones que ocurrieron el pasado 29 y 30 de noviembre en Quito. Las autoridades están realizando una investigación previa abierta por el presunto delito de paralización de servicio público.

"El transporte en taxis no es un servicio público es un servicio de transporte comercial. Nosotros en ningún momento dijimos que vamos a paralizar el servicio público. No cerramos vías, no obstaculizamos, pero sí hicimos caravanas. Lamentablemente eso pudo haber causado alguna molestia, pero en ningún momento nuestra intención fue paralizar un servicio público".

Este proceso está a cargo de la fiscal Thania Moreno que continúa recabando información para definir si entre el jueves 29 y viernes 30 de noviembre pasados se paralizó un servicio público. Moreno señaló que a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (Fedoti 1) llegó una denuncia y además la institución conoció del hecho que fue público.

Este hecho comenzó después que tres uniones de taxistas de la capital anunciaron que sus agremiados paralizarían sus labores para exigir al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, termine el proceso de asignación de cupos para nuevos taxis, que erradique la informalidad y la ilegalidad de plataformas que prestan el servicio de taxis sin ningún tipo de autorización. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato