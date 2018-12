¡6 veces prometió Gobierno desclasificar información de equipo periodístico! Ninguna ha cumplido: "No hay posibilidad de confianza", precisa familiar (AUDIO)

Audio Diciembre 21 - Yadira Aguagallo



Si es el Estado no nos debe nada, no debe temer a la desclasificación, indicó Yadira Aguagallo "Tal vez haya intentos de silencio, de olvido, pero la verdad siempre surge de algún modo", así lo aseveró Yadira Aguagallo, familiar de uno de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, en declaraciones para Ecuadorinmediato, al abordar el audio filtrado del Presidente Lenín Moreno sobre el hecho. Reveló que por seis ocasiones prometieron que se haría pública todo lo que se conoce del tema, pero nunca cumplieron: "No hay posibilidad de confianza", insistió.